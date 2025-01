Maltempo al Centro-Sud, operaio muore travolto da albero in strada

Condividi questo articolo?

L’incidente nel pistoiese a causa del forte vento. Scuole chiuse in molti comuni del Mezzogiorno. Sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Potenza

Il maltempo continua a flagellare il Centro e il Sud Italia. Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un albero mentre stava lavorava in strada in località Veneri, nel comune di Pescia (Pistoia). Secondo quanto si è appreso, la caduta dell’albero sarebbe dovuta al forte vento che sferza da giorni la Toscana. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del dipartimento della sicurezza sul lavoro dell’Asl Toscana Centro.

I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli (Firenze) sono intervenuti in mattinata nel comune di Fucecchio, per la caduta di una pianta ad alto fusto su una vettura parcheggiata sulla strada. Non ci sono persone coinvolte.

Allerta meteo in 6 regioni

Anche oggi, lunedì 13 gennaio, è allerta meteo gialla in sei regioni. Per oggi e per le successive 24-36 ore la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per il Lazio a causa del forte vento di burrasca con mareggiate lungo le coste.

L’avviso prevede, inoltre, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e in estensione su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, specie sui settori costieri e sulla Liguria. Mareggiate lungo le coste esposte. Pioggia e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta gialla su ampi settori della Campania e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Vento di grecale sulla Toscana con allerta gialla estesa oggi anche ai territori della Lunigiana e Garfagnana. Le raffiche di Grecale potranno raggiungere i 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline e sulla costa centro-meridionale, e 100-120 km/h sui crinali.

Freddo e neve, scuole chiuse in Campania e Basilicata

Allerta gialla anche in Campania, dove la neve ieri ha imbiancato il Vesuvio. Forti raffiche di vento a Napoli, scuole chiuse oggi in alcuni Comuni del Sannio, Irpinia e del Salernitano. Brusco calo delle temperature con nevicate fino a bassa quota sul medio versante Adriatico, Sardegna e meridione peninsulare.

La neve è attesa sopra i 500-800 metri, su Sardegna, Basilicata, Calabria e Puglia, mentre a quote più basse su Toscana, Abruzzo e Molise.

Sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Potenza

Disagi per i trasporti pubblici e privati anche oggi in Basilicata. Ferrovie Appulo Lucane ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Potenza e Avigliano e si stanno garantendo, compatibilmente con la percorribilità delle strade, alcuni collegamenti essenziali con bus tra Avigliano e Potenza, Pignola e Potenza, Laurenzana e Potenza e Genzano e Potenza.

In circa 70 Comuni della provincia di Potenza, compreso il capoluogo, oggi niente scuola perché i sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura o di sospensione delle attività didattiche. Nel caso di Potenza, dove confluiscono anche gli studenti di molti altri Comuni della provincia per frequentare le scuole secondarie di secondo grado, il sindaco Vincenzo Telesca ha firmato un provvedimento di sospensione straordinaria e temporanea delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, incluse le strutture educative degli asili nido e le Università, per la giornata di oggi. In diversi Comuni, dove gli accumuli di neve sono stati importanti e le strade non sono transitabili o devono essere liberate dalla neve, anche domani sarà giornata senza scuola.

A causa di una nevicata sulla strada statale 7 Via Appia l’Anas ha temporaneamente chiuso il tratto dal km 396 al km 405, viste le difficili condizioni meteorologiche, in territorio di Pescopagano (Potenza). Il traffico viene deviato lungo la strada statale 743 dal km 0 al km 16 con proseguimento sulla statale 401. Sul posto sono intervenute squadre dell’Anas per il ripristino della viabilità.

La situazione a Matera

Ci sono disagi per la circolazione dei veicoli anche in provincia di Matera, le ricadute del maltempo riguardano soprattutto la viabilità locale e rurale. Per la provincia di Matera sono operativi i cinque spazzaneve della Provincia e quelli comunali. In alcuni Comuni della collina e della montagna materana oggi niente scuola, con ordinanze dei sindaci per la sospensione delle attività didattiche. Le precipitazioni nevose hanno riguardato soprattutto la zona tra Tricarico e il confine con la provincia di Potenza, e i territori di Accettura, Stigliano, Cirigliano, San Mauro Forte. Viene raccomandata la massima prudenza e di mettersi alla guida solo se strettamente necessario e, in ogni caso, muniti di catene o gomme termiche.

La situazione nel Foggiano

Scuole chiuse anche in alcuni centri del Subappenino dauno ma anche del Gargano, in provincia di Foggia. “Da qualche ora la macchina della Protezione Civile è all’opera con i mezzi spargisale per ripristinare la viabilità nel centro abitato”, scrive su Facebook il sindaco di Monte Sant’Angelo, comune della Montagna del Sole, Pierpaolo D’Arienzo, che aggiunge: “Tuttavia, assieme al Comando di Polizia Locale e alla struttura comunale di Protezione Civile, abbiamo valutato l’opportunità di procedere alla chiusura per la data odierna di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, a causa del persistere delle avverse condizioni meteo che prevedono ancora neve per le prossime ore”.

Neve nei comuni più alti della Puglia Celle San Vito, Faeto, Panni Monteleone di Puglia nei Monti Dauni: anche in questi piccoli centri è previsto lo stop delle lezioni. “Come da previsioni il gelo e la neve sono arrivati”, scrive il presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. “Sulle strade provinciali da questa notte stanno lavorando ininterrottamente i mezzi spazzaneve per assicurare strade libere. Ma la prudenza non è mai abbastanza. Il consiglio è quello di evitare spostamenti se non strettamente necessari”. Ad Accadia, sempre nel foggiano, le scuole resteranno chiuse anche domani.