Giornata di incidenti sull’Etna, morti un uomo e un 17 enne

Complice la bella giornata il vulcano è stata oggi meta ambita per tanti turisti e la maggior presenza di persone ha contribuito forse a un maggior numero di incidenti. Per ben due volte infatti sono dovuti intervenire l’elicottero dei Vigili del Fuoco insieme a personale di terra sempre dei Vigili del Fuoco e l’elisoccorso per il trasporto successivo in ospedale di tre persone che hanno avuto incidenti.

Il primo intervento nella Valle del Bove poco dopo mezzogiorno quando un 17 enne, Danilo Marletta, è precipitato insieme ad altri due amici per circa 100 metri riportando diversi e importanti traumi. Il 17 enne è quello che ha avuto la peggio appunto e sarebbe stato rianimato all’ospedale Cannizzaro, dopo essere andato in arresto cardiaco. In serata però ha comunque perso la vita a causa dei gravissimi traumi riportati. Conseguenze più lievi per gli altri due. Si ipotizza che mentre stavano passeggiando potrebbe aver ceduto un cumulo di neve fresca facendogli perdere l’appiglio e lasciandoli così improvvisamente precipitare mentre camminavano su bordo strada.

Altro incidente nel tardo pomeriggio, sempre sull’Etna, anche in questo caso sono dovuti intervenire gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso. Purtroppo però non c’era più nulla da fare per un 60 enne, pare una guida turistica, rimasto vittima di una caduta. Sul corpo sono presenti infatti varie ferite e fratture che ne avrebbero determinato il decesso.

Sempre all’ospedale Cannizzaro è poi giunta, sempre dall’Etna, pare a seguito di una caduta con uno slittino, una ragazza di 16 anni di Messina. Nella caduta ha riportato diversi traumi ma fortunatamente, sebbene entrata in pronto soccorso in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.