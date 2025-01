Esplosione via Galermo. Cisal Catania: “Gratitudine profonda per i soccorritori”

Condividi questo articolo?

Cisal Catania esprime la propria vicinanza ai lavoratori, ai tecnici e alle famiglie delle persone rimaste ferite nell’esplosione avvenuta a San Giovanni Galermo, in seguito a una fuga di gas che ha scosso la città nella serata di ieri. Senza entrare nel merito delle cause del grave incidente, avvenuto mentre due squadre della società Catania Rete Gas S.p.A. erano impegnate a riparare una perdita, Cisal Catania manifesta la sua solidarietà ai dipendenti coinvolti nell’intervento.

L’esplosione di via Galermo

La comunità sindacale esprime, inoltre, profonda gratitudine al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, sempre pronti con il loro lavoro a garantire e salvaguardare l’incolumità pubblica. Cisal Catania plaude, altresì, all’Unità di Crisi attivata dalla Prefettura di Catania, che ha collaborato con il Comune per l’evacuazione dei residenti della zona interessata.

La solidarietà di Cisal Catania

“Il momento di sconforto vissuto dalla città di Catania a causa della deflagrazione, che avrebbe potuto causare una tragedia ancora più grave, spinge chi di competenza a fare luce sull’accaduto e a intraprendere tutte le iniziative necessarie per evitare il ripetersi di simili incidenti – dichiara il Responsabile di Cisal Catania, Giovanni Lo Schiavo -. È fondamentale avviare un piano straordinario pluriennale di sostituzione delle condotte obsolete, alcune delle quali risalgono a circa 70 anni fa, in linea con le direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.

Cisal Catania confida nella sensibilità della governance di Catania Rete Gas S.p.A. per intraprendere le azioni necessarie a tutelare la sicurezza pubblica.

Anche Claudio Di Stefano, Segretario Provinciale Federdistat VVF CISAL Catania, si è così espresso: “Ieri sera una forte esplosione causata da una fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina. Purtroppo, risultano feriti due tecnici dell’azienda del gas, un tecnico comunale e, fortunatamente in condizioni non gravi, due Vigili del Fuoco, colpiti dall’onda d’urto di una seconda esplosione mentre intervenivano sul posto. La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha immediatamente inviato squadre specializzate, tra cui il Nucleo Cinofili e il personale USAR, per la ricerca di eventuali persone sotto le macerie. Le operazioni sono continuate tutta la notte, anche per scongiurare ulteriori esplosioni causate da eventuali sacche di gas. La Federdistat VVF CISAL auspica una pronta guarigione per tutte le persone coinvolte, tra cui i lavoratori e i colleghi feriti”.