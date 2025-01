Arriva la raccolta che contiene anche gli ultimi singoli di Silvia Salemi

Condividi questo articolo?

Esce “23 ORE – LIMITED EDITION”, il vinile bianco, edizione limitata di SILVIA SALEMI contenente 10 canzoni estratte dall’omonima raccolta disponibile in digitale tra cui gli ultimi singoli “Fiori nei jeans”, “Amore eterno” e “Animali notturni” e “A casa di Luca”, canzone presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo.

Ispirandosi alle “Occasioni” di Eugenio Montale, il titolo scelto da Silvia Salemi per la sua raccolta, “23 ORE”, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato. Con questo progetto Silvia Salemi invita a riflettere sul valore delle scelte non compiute e di quelle ancora da fare e lo fa attraverso l’immagine della ventitreesima ora, simbolo del riscatto e dell’opportunità.

Un viaggio emblematico che accompagna gli ascoltatori fino a quell’ultima ora non raccontata: un’ora di speranza, di scelte, di possibilità e di cambiamenti. Ogni brano è quindi un capitolo, una storia che riflette sul potenziale nascosto nelle pieghe del tempo che sfugge e scivola via senza essere notato.

«Sono entusiasta di dare una cornice definitiva a questo progetto che è stato “23 ore”. Questo vinile – dichiara Silvia Salemi – rappresenta un regalo che ho voluto fare al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto con passione e costanza. È un oggetto al quale sono molto legata, non solo per il valore artistico, ma anche perché è qualcosa di tangibile, che ha una forma e una sostanza, qualcosa che ha bisogno di essere curato e custodito. È un progetto di cui ho curato ogni minimo dettaglio, anche grafico, e sono davvero grata e felice del risultato. Nonostante viviamo nell’era digitale, amo la musica in formato fisico e mi auguro che questo vinile possa essere apprezzato soprattutto da chi mi segue quando la musica digitale non esisteva ancora».

A impreziosire la raccolta “Mille Luci”, canzone originale del film “Mamma qui comando io” di Federico Moccia.

Questa la tracklist di “23 ORE – LIMITED EDITION”: “Fiori nei Jeans”, “Amore Eterno”, “Faro di notte”, “Animali Umani”, “A casa di Luca”, “Noi contro di noi”, “Mille Luci”, “I Sogni delle Tasche”, “Chagall” e “Credo”.

I testi dei brani scelti per la raccolta sono frutto di incontri di Silvia Salemi con Marco Rettani e vari autori, tra cui Ivan Amatucci (“Fiori nei Jeans” e “Faro di notte”), Giampiero Artegiani (“A casa di Luca”), Davide Autorino (“Fiori nei Jeans” e “Faro di notte”), Valerio Carboni (“I Sogni delle Tasche”), Giacomo Eva (“Chagall”), Matteo Faustini (“Animali Umani” e “Noi contro di noi”), Fiat 131 (“Amore Eterno”), Marco Masini (“I Sogni delle Tasche”), Barbara Montecucco (“I Sogni delle Tasche”), Principe (“Amore Eterno”), Giacomo Runco (“Credo”) e Giovanni Veronesi (“Mille Luci”).

Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice. Nel 1995 vince il Festival di Castrocaro con il brano “Con questo sentimento” e da quel momento non si ferma più, partecipando, prima nella sezione Nuove Proposte e poi da Big, a quattro edizioni del Festival di Sanremo, dove nel 1997 con “A casa di Luca” viene premiata dalla critica per il miglior testo, e al Festivalbar del 1998. Alla carriera di cantautrice affianca un percorso da conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, percorso ormai consolidato che la vede quotidianamente ai microfoni di Rai Isoradio. Dopo una pausa dalla musica, torna sulle scene discografiche nel 2017 e contemporaneamente pubblica il suo primo romanzo autobiografico, “La voce nel cassetto”. Nel 2017 è alla conduzione di “Piccole luci” su Rete 4 e conduce la rubrica “A casa di Silvia” all’interno del programma “La vita in diretta Estate” su Rai 1. Nel 2019 è a teatro con Giuseppe Zeno con “Non si uccidono così anche i cavalli” e partecipa ad “Ora o mai più”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus dove presenta il singolo “Era Digitale”. Nel 2020 pubblica il singolo “Chagall” a cui seguono “I Sogni Nelle Tasche” (2021), “Noi contro di Noi” (2022), scritto insieme a Matteo Faustini e Marco Rettani, e “Faro di Notte” (2023). A giugno 2024 esce in digitale la raccolta “23 Ore” preceduta dai nuovi singoli “Fiori nei jeans”, “Amore eterno” e “Animali notturni”.