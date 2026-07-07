A Parigi il Premio internazionale “Paris Grand PRIX” a cura della Fondazione Costanza. Esposizione di arte contemporanea dal 7 al 10 luglio 

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Prende il via martedì 7 luglio la prima edizione del Premio internazionale “Paris Grand PRIX”, in programma fino al 10 del mese nella prestigiosa galleria d’arte “Corrado Bortone” a Parigi.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Costanza, una realtà cosmopolita che vede alla guida i siciliani Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, rispettivamente presidente e general manager, in cooperazione con l’azienda Costanza World Wide Corporation.

Protagonisti, artisti provenienti da tutto il mondo che saranno insigniti nella galleria – dove si terrà la cerimonia di inaugurazione – nel cuore del quartiere artistico di Saint-Germain-des-Prés, al 13 rue Mazarine, in una posizione strategica: a meno di un centinaio di metri, infatti, sorge l’iconico Pont des Arts, immortalato nella celeberrima pellicola “Il Diavolo veste Prada”, di fronte al Museo del Louvre.

Nella stessa area, insistono lo storico ristorante – caffè Le Procope, secondo alcuni il più antico d’Europa, dove spiriti illuminati progettarono la Rivoluzione francese e l’ultima dimora di Oscar Wilde che proprio lì si spense nel 1900, ma anche case dove hanno vissuto personalità illustri quali George Sand e Richard Wagner.

Ancora oggi, il quartiere ospita le case di Mick Jagger, celeberrimo leader dei Rolling Stones, della cantante degli Eurythmics Annie Lennox, dell’attrice Monica Bellucci e di molti altri famosi personaggi francesi.

La Fondazione Costanza, da sempre attenta alle location in cui si tengono le manifestazioni culturali che organizza, ha scelto l’elegante zona anche per le suggestioni legate al mondo della moda e della musica che l’attraversano: a Saint-Germain-des-Prés, infatti, hanno vissuto Karl Lagerfeld, Gabrielle “Coco” Chanel e lo stilista belga Anthony Vaccarello, direttore creativo della casa di moda francese Yves Saint Laurent dal 2016 e hanno composto poemi e musiche artisti quali Jaques Prevert e Jim Morrison dei Doors.

E, spostando l’attenzione sul cinema, occorre ricordare che proprio nell’elegante quartiere sono state effettuate le riprese di film con Keanu Reeves, Javier Bardem, Lady Gaga, Jeremy Irons, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Owen Wilson, Woody Allen e della serie tv “Emily in Paris”.

La manifestazione beneficia di una copertura mediatica internazionale grazie alle sinergie estere e all’influencer Pamela Quinzi, stilista ed editore.

Il tavolo tecnico è presieduto dalla dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino, critico e storico dell’arte.

Alla commissione tecnica è stato affidato il compito di individuare le personalità che, in virtù delle loro qualità umane e professionali, riceveranno il “Gran Premio Città di Parigi”.

Tra gli artisti premiati, figurano Sandro Santo Aruta, Moreno Lonardi, Marco Troia, Orietta Blasizza, Ernesto Butticè, Antonella Gatti, Marzia Cotroneo, Giusy Maniscalco, Rossella Spinuzza, Ambo Makoto, Angelo Cannova, Ramon Rivas, Christy Mitterhuber, Bikkel Artist, Frédéric Steinlaender, Ralti, Suzana Alves da Silva, Lola Linares, Laima Perkauskien?, Erica Bren, Sukey Camacho, Jolanda Walther e Robin Dubois.