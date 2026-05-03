All’Hotel Excelsior di Venezia la prima edizione del Premio Biennale Internazionale Leone d’oro a cura della Fondazione Costanza. Appuntamento martedì 5 maggio

Condividi questo articolo?

Conto alla rovescia per la cerimonia della prima edizione del Premio Biennale Internazionale Leone d’oro in programma all’Excelsior di Venezia martedì 5 maggio.

L’organizzazione porta la firma della Fondazione Costanza – una realtà internazionale che vede alla guida Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, rispettivamente presidente e general manager – in cooperazione con l’azienda Costanza Worldwide Corporation.

Protagonisti, artisti provenienti da tutto il mondo che saranno insigniti del riconoscimento negli spazi dell’Hotel a cinque stelle.

L’evento si arricchirà della presenza di numerose personalità del mondo dell’arte, della cultura, della musica e dello spettacolo tra cui il Maestro Filippo Lui, compositore, pianista e autore di importanti colonne sonore cinematografiche e il professore Domenico Pisana, giornalista, scrittore e critico letterario.

La manifestazione beneficia di una copertura mediatica internazionale grazie alle sinergie estere e all’influencer Pamela Quinzi, stilista ed editore.

Una rosa di talenti selezionati, provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Austria, Belgio, Olanda, Slovenia, Stati Uniti d’America, Giappone, Taiwan, Croazia e altre nazioni, colorerà la Sala Burano del prestigioso Hotel di Venezia: gli artisti, infatti, vi esporranno le loro creazioni per dare ancora più lustro al Premio, esprimendone il senso della contemporaneità.

Il tavolo tecnico è presieduto dalla dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino, critico e storico dell’arte.

Alessandro Costanza è un imprenditore italiano, presidente delle due omonime organizzazioni, curatore d’arte, scrittore – ha redatto oltre cento libri di storia dell’arte contemporanea – che vanta la realizzazione di importanti eventi come il Premio alla carriera al Grand Hotel Et Des Palmes a Palermo, i Premi alla creatività e professionalità all’Hotel Ritz e all’ Hotel Wellington, e tantissime altre kermesse di arte e moda.

Filippo Lo Iacono è un artista di caratura internazionale che ha gestito l’organizzazione di importanti iniziative: ricopre il ruolo di direttore generale della Fondazione Costanza ed è un manager di arte e moda.

Da anni affianca il dottore Alessandro Costanza nella progettazione e realizzazione di grandi successi nella valorizzazione e nella promozione internazionale della cultura dell’arte e della moda.