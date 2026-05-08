Al Bar Milano ad Agrigento la presentazione del libro di Vanessa Romano “Dietro la maschera”

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Si terrà sabato 16 maggio alle 16:30, negli spazi del Bar Milano in piazza Vittorio Emanuele 13 ad Agrigento, la presentazione del libro di Vanessa Romano dal titolo “Dietro la maschera”.

In dialogo con l’autrice, il giornalista Nino Randisi, la psicologa Salvina Vinti e Rita Monella, pedagogista e counselor relazionale.

Il romanzo propone una riflessione profonda sulla distinzione tra ciò che gli esseri umani mostrano di essere e ciò che, invece, sono realmente.

La scrittrice ha espresso chiaramente l’intenzione di accogliere il pubblico per procedere insieme a una scoperta che indaga e scava oltre le superfici, sia nel contesto delle esperienze e della vita vissuta che nelle trame contenute in “Dietro la maschera”.

L’appuntamento culturale prevede un ingresso libero.