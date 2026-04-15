A Belpasso tornerà in funzione il serbatoio d’acqua in via Giulio Cesare, grazie a un emendamento del deputato regionale Giuseppe Zitelli (FdI): “Miglioramento concreto della qualità della vita per i cittadini”

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Il serbatoio d’acqua in via Giulio Cesare a Belpasso tornerà a essere attivo dopo decenni di mancato utilizzo.

La riqualificazione e la messa in funzione della cisterna sono state finanziate grazie a un emendamento a firma del deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Zitelli, per un importo complessivo di circa 730 mila euro.

“La comunità di Belpasso – afferma il parlamentare – e, soprattutto, gli abitanti di San Rocco e delle aree circostanti, potranno beneficiare di servizi idrici migliori: un intervento molto atteso, che permetterà ai residenti di disporre di un ulteriore bacino di accumulo, implementando la capacità di stoccaggio della rete”.

L’opera, costruita nel 1977, vanta una capienza di oltre 2 mila metri cubi.

Sono già stati predisposti tutti gli atti e tocca ora all’Ufficio Tecnico del Comune di Belpasso bandire la gara per l’aggiudicazione dei lavori.

“Si tratta – spiega Giuseppe Zitelli – di un ulteriore passo avanti nel percorso di risoluzione delle problematiche ambientali e sociali del territorio, che di certo si tradurrà in un concreto miglioramento della qualità della vita per i cittadini”.