Giornata Internazionale della Donna, il SIM Carabinieri Sicilia: “Impegno quotidiano dell’Arma contro la violenza di genere”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l’8 marzo, il SIM Carabinieri Sicilia esprime riconoscenza per l’impegno quotidiano delle donne dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle vittime.

“In Sicilia – afferma la sigla – le Stazioni dei Carabinieri rappresentano spesso il primo presidio di ascolto e legalità per le donne che trovano il coraggio di denunciare situazioni di maltrattamento, stalking e violenza domestica”.

Il SIM Carabinieri Sicilia ricorda inoltre che, sul territorio, sono presenti le “Stanze tutte per sé”, ambienti protetti all’interno delle Caserme, pensati per accogliere e ascoltare le vittime, in un contesto riservato e sicuro.

“Come ha dichiarato il Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo – evidenzia il SIM Sicilia – circa l’85% delle denunce, in genere, viene raccolto dai carabinieri”.

“Un dato – prosegue – che testimonia il radicamento dell’Arma nel territorio e la fiducia che i cittadini ripongono quotidianamente nelle donne e negli uomini in uniforme”.

“In una giornata simbolica come l’8 marzo – conclude il sindacato – il nostro pensiero è rivolto a tutte le colleghe dell’Arma, impegnate nel delicato settore, alle vittime di violenza e alle donne che trovano la forza di denunciare”.