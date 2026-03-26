Allo Spazio LAB Eventi una domenica dedicata al benessere, all’arte e alla danza

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Un evento dedicato al benessere, tra massaggi relax, area pic-nic, esibizioni di social dance e tanti ospiti del mondo dello spettacolo.

L’iniziativa “Giardino in festa” è in programma a Palermo per domenica 29 marzo allo Spazio LAB Eventi, ex Scalea Club, in via Faraone 2.

Dopo l’avvio alle 12:30 con pranzo sul prato a base di pasta al forno, panino con salsiccia, patate dello chef e dolce, spazio all’intrattenimento con varie performance di danza : valzer, country e swing.

Previsti anche diversi momenti artistici e letterari: un’estemporanea di pittura con i talenti di un’associazione culturale e la presentazione di un libro.

Saranno presenti alcuni attori che introdurranno gli artisti e gli espositori.

I partecipanti potranno beneficiare di un’area relax che offrirà vari tipi di massaggi, riflessologia plantare e una mini lezione di yoga e pilates.

Tra i protagonisti, anche alcuni esponenti del settore bellezza che daranno consigli sui corretti stili di vita da seguire per rimanere giovani e attraenti.

La giornata sarà arricchita dalla musica dal vivo, dall’animazione, dal dj set e dalla possibilità di sperimentare alcuni laboratori artistici.

Una zona sarà inoltre dedicata agli espositori con le loro creazioni artigianali.

La conclusione è prevista per le 20:30.

Il costo è di 15 euro a persona per il menu pic-nic, escluso il beverage; il bar della struttura è aperto al pubblico.

Ingresso solo con prenotazione obbligatoria al numero 339.1058190.

Ingresso libero per chi arriva dopo pranzo con lista nominativa.