Alla Casa Circondariale “Antonio Lorusso – Pagliarelli” un nuovo evento a cura del CESAM in collaborazione con Nino ‘u Ballerino, in occasione della Festa del Papà: “Mandato di cottura-Il Sapore della Libertà”

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Animazione, sorrisi, street food, musica e qualche ora di spensieratezza.

Nella Casa Circondariale “Antonio Lorusso-Pagliarelli” a Palermo, grazie all’impegno del CESAM e alla collaborazione del celeberrimo “meusaro” Antonino Buffa, noto come Nino ‘u Ballerino, si è tenuta una grande festa per celebrare tutti i papà, che ha coinvolto circa sessanta famiglie di detenuti.

A organizzare l’evento è stato il CESAM, Centro Studi Aziendali del Mediterraneo, ente di formazione professionale presieduto dal dottor Fabio Carraro che realizza attività negli Istituti Penitenziari di tutta la Sicilia: protagonisti, i piccoli che hanno trascorso momenti di divertimento con i loro padri in occasione della ricorrenza del 19 marzo, danzando e cantando con i palloncini a forma di animaletti e le bolle di sapone.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del ciclo “Mandato di cottura-Il Sapore della Libertà” promosso dallo stesso CESAM tra le carceri del territorio regionale in collaborazione con Nino ‘u Ballerino, che ormai da tempo mette a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse a favore di cause benefiche.

Al centro dell’evento, tenutosi negli spazi del teatro all’interno della Casa Circondariale, il cibo da strada di cui lo stesso Nino è maestro indiscusso: i panini con le panelle e la milza sono stati preparati dello street food chef e dal suo staff nella cucina dell’Istituto.

Una mattinata di leggerezza – compatibilmente con il rigore proprio del luogo che ha ospitato la manifestazione – concepita per offrire ai bimbi la possibilità di stare con i loro padri, ribadendo la profondità di un legame affettivo ed emotivo che va oltre gli errori commessi e le pene da scontare.

Il tutto, grazie alla sinergia ormai consolidata tra il CESAM e Nino, accomunati dalla volontà di portare negli ambienti detentivi un soffio di speranza e la possibilità concreta di riscatto.