Al via la sesta edizione della Biennale di Pittura contemporanea a Ciminna a cura di Vito Mauro

Prende il via a Ciminna, in provincia di Palermo, la sesta edizione della Biennale di Pittura contemporanea “BellezzaArtEstetica”.

Un evento di ampio respiro, che vede la partecipazione di ottanta artisti, le cui opere rimarranno in mostra dall’8 al 29 marzo negli spazi del Polo Museale, ex Ospedale Santo Spirito, in corso Umberto I.

La Biennale, dedicata al tema dell’identità femminile” – il titolo scelto, non a caso, è “In forma di donna” – vede in qualità di curatore e direttore tecnico Vito Mauro.

La direzione artistica, invece, è affidata al critico d’arte Massimiliano Reggiani.

L’organizzazione ha scelto di dedicare la nuova edizione alla memoria dell’artista siciliana Lia Pasqualino Noto.

Il vernissage, in programma per domenica 8 marzo alle 17:30, prevede gli interventi di Vito Filippo Barone e Francesca Leone, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Ciminna; a rappresentare l’amministrazione comunale, anche l’assessore alla Cultura Michele Avvinti.

Interverranno inoltre il poeta Saverio La Paglia e lo stesso Massimiliano Reggiani; prevista la presenza del critico d’arte Tanino Bonifacio.

A coordinare i contributi dei relatori, sarà la giornalista Marianna La Barbera.

Tra gli ospiti, Giovanni Cillutto e Loredana Trapani con lo spettacolo di teatro-danza “Synestesya”.

Le opere saranno fruibili tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con ingresso gratuito.

Per informazioni, è possibile rivolgersi al 328.3355065.