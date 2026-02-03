Vannacci lascia la Lega: la decisione formalizzata a breve

Condividi questo articolo?

Nei giorni scorsi, l’ex generale ha depositato un suo simbolo ‘Futuro Nazionale’

Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega. A quanto apprende AdnKronos la decisione verrà formalizzata a breve. L’ex generale è stato convocato al Consiglio Federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto del tema sicurezza. Non sono previste comunicazioni di altra natura, fa sapere il Carroccio.

Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare, affermano fonti del partito di Via Bellerio.

La notizia ha trovato varie conferme, sia in ambito parlamentare, che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio tra il generale e il segretario, sarebbe l’esito di un faccia a faccia tra di due e di vari contatti negli ultimi giorni.

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato ‘Futuro Nazionale’ (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica.

Da molti deputati ‘sollievo’

Fonti parlamentari, a fronte della cautela legata alla notizia non ancora ufficiale della separazione tra il generale e il partito di Via Bellerio, raccontano di primi commenti positivi. “Molti stanno festeggiando”, sottolinea chi ha incrociato i deputati in questi minuti. Per tanti, viene raccontato, si tratta di una soluzione “che finalmente è arrivata”.

Altri ora chiedono di “intervenire, di fare pulizia”, anche con riferimento a chi in Parlamento e in Toscana ha dato man forte all’ex capo della Folgore. In particolare a Montecitorio, occhi puntati sulle mosse dei 3 parlamentari ‘vannacciani’: Furgiuele, Sasso e Ziello che da ultimo, hanno votato contro le armi a Kiev, bocciando la risoluzione unitaria di maggioranza, approvata dopo le comunicazioni del ministro Crosetto lo scorso 15 gennaio.