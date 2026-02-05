TRAPANI. “Comix in the Library”: il fumetto entra in biblioteca come strumento di lettura e formazione

Condividi questo articolo?

Il fumetto come strumento educativo, come linguaggio capace di avvicinare nuovi lettori e come risorsa strategica per le biblioteche contemporanee. È questo il filo conduttore dei due appuntamenti condotti dal Dott. Giuseppe Bartorilla, bibliotecario per ragazzi e formatore, e inseriti nella rassegna “Comix in the Library”, progetto promosso dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS, vincitore del bando europeo The Europe Challenge. Gli incontri si terranno lunedì 9 e martedì 10 febbraio negli spazi della Biblioteca Fardelliana di Trapani e rappresentano uno dei momenti centrali del percorso formativo della rassegna.

“UNA SCUOLA A FUMETTI”: GRAPHIC NOVEL, MANGA E SUPEREROI

Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 febbraio alle ore 15:30 con il seminario “Una scuola a fumetti. Le nuvole parlanti tra graphic novel, manga e supereroi”, incontro laboratoriale per docenti, educatori e bibliotecari scolastici (incontro gratuito su prenotazione via e-mail comixinthelibrary@gmail.com). Un momento di riflessione e confronto sul ruolo del fumetto nella didattica e nei percorsi educativi, pensato per analizzare le potenzialità narrative e formative di graphic novel, manga e fumetti seriali. L’incontro offrirà strumenti teorici e spunti pratici per leggere il fumetto come linguaggio complesso, capace di stimolare la comprensione, l’immaginazione e il pensiero critico delle nuove generazioni.

“LO SCAFFALE CHE NON TI ASPETTI”: IL FUMETTO IN BIBLIOTECA

Il secondo appuntamento si terrà martedì 10 febbraio alle ore 10.00 con il seminario “Lo scaffale che non ti aspetti. Pensare, organizzare e promuovere i fumetti in biblioteca”, promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche e la Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani BiblioTp. Il seminario sarà introdotto da Daniela Iacobello, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche/Sezione Sicilia e condotto dal Dott. Giuseppe Bartorilla, bibliotecario per ragazzi e formatore.

Un incontro rivolto in modo particolare a bibliotecari, insegnanti e operatori culturali, dedicato alla progettazione e alla gestione delle collezioni di fumetti all’interno delle biblioteche. Al centro, strategie di selezione, organizzazione e promozione del fumetto come strumento per ampliare il pubblico dei lettori e rendere la biblioteca uno spazio sempre più accessibile e attrattivo.

UN PROFILO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

Bibliotecario per ragazzi, formatore e fotografo, Giuseppe Bartorilla si occupa da anni di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (0-19 anni), di biblioteche scolastiche e di promozione della lettura, sia tradizionale che digitale. È coordinatore della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi per ragazze e ragazzi dell’Associazione Italiana Biblioteche ed è stato responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano (MI), oltre che del progetto Digital Readers. Modera gruppi di lettura under 20 e per adulti, portando avanti un’idea di biblioteca come luogo di relazione, crescita e partecipazione.

LA BIBLIOTECA COME SPAZIO EDUCATIVO E DI COMUNITÀ

Con gli appuntamenti condotti da Giuseppe Bartorilla, “Comix in the Library” rafforza il proprio impianto educativo e professionale, ribadendo il ruolo della Biblioteca Fardelliana come presidio culturale capace di rinnovarsi e dialogare con i linguaggi del presente. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con incontri, laboratori e momenti di formazione, consolidando il legame tra fumetto, scuola e comunità.