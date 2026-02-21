Stabile di Catania, la grande Maria Paiato protagonista di “Riccardo III” con la regia di Andrea Chiodi

Condividi questo articolo?

Il Teatro Stabile di Catania ospita al Teatro Verga, da martedì 24 febbraio a domenica 1 marzo 2026, lo spettacolo Riccardo III di William Shakespeare, nella riduzione e adattamento di Angela Dematté, con la regia di Andrea Chiodi.

Protagonista assoluta è la grande Maria Paiato, interprete tra le più autorevoli del teatro italiano contemporaneo, chiamata a dare corpo e voce a uno dei personaggi più celebri e inquietanti della storia del teatro: Riccardo, duca di Gloucester, usurpatore spietato, stratega lucido e seduttore implacabile, figura tragica che incarna il lato oscuro del potere.

“Ora l’inverno del nostro scontento è diventato gloriosa estate sotto questo sole di York”: così si apre la tragedia shakespeariana, tra le opere più note del Bardo, divisa in cinque atti, che racconta l’ascesa e la repentina caduta del malvagio Riccardo, in un vortice di complotti, tradimenti e violenza politica.

Ambientata sullo sfondo della Guerra delle due Rose, l’opera conclude la tetralogia minore di Shakespeare e attraversa un passaggio cruciale della storia inglese, segnato dal tramonto dei Plantageneti e dall’ascesa della dinastia Tudor.

Al centro della vicenda si staglia la figura magnetica di Re Riccardo: un uomo animato da una forza negativa inarrestabile, capace di trasformare la parola in arma e la seduzione in strumento di dominio. Un personaggio crudele e ironico, che esercita un fascino disturbante e irresistibile.

Nelle note di regia, Andrea Chiodi descrive Riccardo come una figura “affascinante, ironica, seducente, ma spaventosamente lucida”, manifestazione di un’anomalia dell’anima. Il regista sceglie di non soffermarsi sulla deformità fisica del protagonista, ma di indagarne la mente e il cuore, concentrandosi sulla sua capacità di seduzione e manipolazione: perché, come suggerisce Chiodi, “il male seduce da sempre e infatti ne siamo circondati”. Da queste domande nasce una lettura che interroga l’origine del male, il rapporto con l’infanzia e la fame di potere, restituendo uno Shakespeare fedele e profondamente contemporaneo.

Accanto a Maria Paiato, completano il cast Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo.

Lo spettacolo è prodotto da Centro Teatrale Bresciano, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Biondo di Palermo e Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

Durata dello spettacolo: 2h30’ (intervallo incluso).

RICCARDO III

di William Shakespeare

riduzione e adattamento Angela Dematté

regia Andrea Chiodi

con Maria Paiato

e con Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria,

Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala,

Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo

scene Guido Buganza

costumi Ilaria Ariemme

musiche Daniele D’Angelo

luci Cesare Agoni

trucco e parrucco Bruna Calvaresi

foto di scena Laila Pozzo

produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Nazionale di Genova,

Teatro Biondo di Palermo, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

Nella foto, CTB_Riccardo III_ph Laila Pozzo_Viscovo-Vio-Cardarelli-Ciocchetti-Horvat-Franzoni-Masala-Bocci-Moioli-D’Auria