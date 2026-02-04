SINEDADES: dal 6 febbraio in radio “MALUA” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

6 febbraio 2026 sarà in rotazione radiofonica “Malua”, il nuovo singolo dei Sinedades. Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 30 Gennaio, anticipa l’uscita del terzo album di inediti del duo per Blackcandy Produzioni.

“Malua” segna una nuova tappa nel percorso dei Sinedades, portando la loro poetica verso una dimensione intima, notturna e sensoriale. Il brano sceglie la via della sottrazione: un tempo lento, arpeggi sospesi e una voce narrativa registrata in Presa Diretta, senza sovraincisioni, per preservare la verità e l’energia irripetibile dell’istante.

Il brano è una canzone aperta, carica di suggestioni cinematografiche e oniriche. Malua è al contempo persona, simbolo e stato dell’essere; viene descritta come “luna piena” e “foglia intera”, figure che vivono di luce propria e diventano specchio di un dialogo interiore. La narrazione esplora un’intimità fatta di vicinanza immaginata e desiderio contenuto, dove l’attrazione convive con un rispetto profondo che sa custodire la giusta distanza. Attraverso questo paesaggio sensoriale sospeso tra sogno e realtà, il duo italo-sudamericano trasforma la relazione con l’altro in un confronto silenzioso con il proprio io. Con “Malua”, i Sinedades confermano una ricerca stilistica basata sull’essenzialità, unendo delicatezza e corporeità in un universo musicale profondamente emotivo.

Commenta il duo a proposito del nuovo singolo: “Malua nasce come una canzone dedicata a una presenza che, in qualche modo, riflette una dimensione a cui aspiro.: piena, centrata e consapevole della propria identità e indipendenza. Nel rapporto con l’altro c’è sempre lo specchio del rapporto con se stessi, e Malua abita proprio quello spazio: tra desiderio e distanza, attrazione e fragilità, attesa e intimità. Cantarla ci riconnette con la nostra essenza: un sound acustico, intimo e fragile. Sono pochi accordi, ma scelti con molta cura, e per noi rappresentano una vera rivendicazione della semplicità.”

Biografia

Sinedades è un progetto musicale italo-sudamericano nato nel 2015 dalla cantante italiana Erika Boschi e dal chitarrista argentino Agustín Cornejo.

Ispirati dal Tropicalismo degli anni ’70, viaggiano liberamente tra lingue, scrittura e tradizione, fondendo sonorità latinoamericane con sensibilità mediterranea per costruire un universo musicale personale e profondamente emotivo. Da un punto di vista filosofico, il duo esprime idee e valori umani e sociali, difendendo una visione artistica in cui bellezza e fragilità diventano forme di resistenza e Connessione Emotiva. Musicalmente, i Sinedades sono innamorati della musica popolare brasiliana, della Nueva Canción Latinoamericana e della tradizione musicale italiana. Il loro lavoro trova un equilibrio tra eleganza mediterranea e ritmi afro-latini, creando una proposta che unisce radici, modernità e Diversità Sonora.

Più che una band, Sinedades è un progetto culturale e poetico che celebra l’imperfezione umana e la bellezza dello spontaneo, entrando in risonanza con un pubblico ampio che cerca emozione e autenticità nell’era digitale. Attraverso musica, scrittura, viaggi e un linguaggio visivo fatto di fotografia e video, il duo costruisce ponti tra culture e persone, fondendo arte, emozione e pensiero in un’Esperienza Poetica Condivisa.