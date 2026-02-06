Sicily Music Conference e Preview Forma Comune, al via workshop sulla sostenibilità dei festival musicali siciliani

Primo appuntamento mercoledì 11 febbraio al Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa), Palermo

 Sicily Music Conference, in collaborazione con il progetto Preview Forma Comune – un ciclo di workshop e networking co-progettato nell’ambito di “Forma Comune – Accademia civica dei linguaggi, dei media e delle comunità” – lancia il primo workshop dedicato alla Rete regionale per la promozione dei festival musicali siciliani e la sostenibilità ambientale.

Questo progetto si colloca nel percorso che SMC sta portando avanti con alcuni festival siciliani: prevede l’organizzazione di 5 workshop fino a maggio, oltre a un corner dedicato presso i festival che firmeranno il protocollo. Il primo appuntamento è mercoledì 11 febbraio 2026, ore 18:00, presso il Cre.Zi Plus (Cantieri Culturali alla Zisa) a Palermo.

 

L’evento si inserisce nell’Hub Giovani Imprenditori, progetto promosso dal Comune di Palermo insieme a The Factory, Comunità Cantieri Culturali alla Zisa (CC CZ) e i Comuni di Monreale e Belmonte Mezzagno, finanziato dal bando nazionale “Giovani e Impresa – II Edizione” di Anci.

 

Relatori:

Carlo Pastore, direttore artistico del MI AMI – storico festival di Milano nato nel 2005, organizzato dal sito Rockit.it. Focalizzato sulla musica italiana indipendente, emergente e alternativa, si svolge solitamente a fine maggio presso l’Idroscalo (precedentemente al Circolo Magnolia), con quattro palchi, oltre 70-90 artisti, live painting e un’atmosfera di condivisione. Pastore illustrerà il percorso che il MI AMI ha fatto e continua a fare per rendere sempre più sostenibile l’evento. Federica Ceppa (co-founder Sicily Music Conference). Giulio Castronovo (co-founder Sicily Music Conference e CEO Gomad Concerti)

 

Il workshop è destinato agli operatori siciliani e tutti gli interessati alle buone pratiche per festival ed eventi culturali sostenibili, l’iscrizione è gratuita e si può fare tramite questo form.

Un’occasione unica per discutere sulle buone pratiche dietro la produzione ed organizzazione di festival musicali e per approfondire strategie concrete per rendere i festival musicali più green e responsabili.

 

La prenotazione è gratuita e obbligatoria, tramite l’app ufficiale di Sicily Music Conference https://linktr.ee/sicilymusicconference

 

Carlo Pastore è direttore artistico di MI AMI Festival, conduttore radio e tv, co-fondatore dell’agenzia creativa Better Days. È autore e direttore creativo di Red Bull 64 Bars Live. Cura la rassegna “A filo di Voce” in Triennale Milano. Appassionato di sport, è host del podcast @Small Talk per Juventus e in passato de “Il Trequartista” con Giorgio Terruzzi. Per dieci anni a Rai Radio 2 con Babylon, prima a Mtv Italia (Your Noise, TRL) e Rai 2 (X Factor).

 

 

 

 

 

 


