Servizi Sociali Peloritani, incontro con sindacati e lavoratori: il sindaco ribadisce la volontà di costituire l’Azienda Speciale

Condividi questo articolo?

Il confronto ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori.

Si è svolto oggi l’incontro promosso dal sindaco Basile con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, dedicato al futuro dei Servizi Sociali Peloritani e al progetto di costituzione dell’Azienda Speciale per i servizi sociali.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto e costruttivo, durante il quale è stata ribadita la volontà dell’Amministrazione di avviare un nuovo modello gestionale fondato su efficienza, qualità dei servizi e tutela dei diritti dei lavoratori.

«La costituzione dell’Azienda Speciale – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – rappresenta un passaggio strategico per rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi sociali e garantire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Questo percorso guarda con la massima attenzione alla tutela dei lavoratori, che sono una risorsa fondamentale del sistema».

Il sindaco ha inoltre sottolineato come il nuovo modello dell’Azienda Speciale sia pensato per coniugare stabilità occupazionale, valorizzazione delle professionalità e miglioramento complessivo delle prestazioni offerte alla comunità.

L’Amministrazione ha confermato la disponibilità a proseguire il dialogo con sindacati e lavoratori nelle prossime fasi del percorso, affinché la transizione verso la nuova Azienda Speciale avvenga in modo condiviso, trasparente e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.