Presentazione “FestivalFlorio 2026” Milano, BIT – 11 febbraio ore 10 – Padiglione 11

Condividi questo articolo?

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

FieraMilano (Rho)

Padiglione 11

The Best of Western Sicily

Saranno presenti

Giuseppe Pagoto – Sindaco di Favignana

Giuseppe Scorzelli – direttore artistico del Festivalflorio

Enrico Malato – direttore dell’Aeroporto di Trapani

FestivalFlorio torna a illuminare l’estate di Favignana, e lo fa con una presentazione ufficiale in anteprima alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 10, presso il Padiglione 11 – The Best of Western Sicily a FieraMilano (Rho).

L’incontro si inserisce nel contesto dell’evento speciale “Egadi — dove ogni attimo è vita” e rappresenta l’occasione per annunciare la nuova edizione del festival storico delle Egadi, che dalla sua nascita nel 2012 ha saputo coniugare cultura e promozione del territorio, diventando negli anni un punto di riferimento per l’offerta artistica dell’arcipelago siciliano.

FestivalFlorio 2026, in programma a Favignana dal 28 giugno al 5 luglio 2026, segna così un ritorno atteso e simbolico in estate dopo una lunga pausa. Il festival si presenterà al pubblico con una visione rinnovata, un’identità rafforzata e una nuova energia, pur restando fedele alla sua missione: raccontare la bellezza del territorio attraverso concerti, incontri e performance multimediali.

A raccontare questa rinascita, nella conferenza stampa di presentazione, saranno Giuseppe Pagoto, Sindaco di Favignana, Giuseppe Scorzelli, direttore artistico del FestivalFlorio, ed Enrico Malato, direttore dell’Aeroporto di Trapani.

Durante l’incontro verrà svelato in anteprima il programma dell’edizione 2026, con anticipazioni sugli ospiti e sugli eventi in calendario.