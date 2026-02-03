Condividi questo articolo?

Un percorso che comincia con la nascita e si conclude al raggiungimento dell’adolescenza di una Donna che, ieri come oggi, si fa carico delle sue responsabilità, delle sue paure, della sua determinazione e delle sue fragilità per affrontare questa sfida con il coraggio di chi è abituato a combattere. La presentazione del libro “Con le Mani e con il Cuore”, scritto dalla Dott.ssa Brigida Morsellino, conquista immediatamente il lettore perché lo immerge completamente nella storia; una testimonianza che offre squarci di vita vissuta e si fa portavoce di un profondo desiderio di giustizia.

“Il titolo di quest’opera rispecchia il mio carattere – sottolinea Morsellino – e fa da preludio ad un testo che sa sapientemente legare la poesia, la prosa e le immagini realizzate dalla pittrice Adriana di Falco. Quando ti rendi conto del tempo che passa ed i ricordi, pian piano, si offuscano l’unico modo per tenere in vita le mie memorie era quello di scriverle e custodirle gelosamente”. Nel corso dell’appuntamento culturale la Dott.ssa Brigida Morsellino ha dialogato la scrittrice Barbara Bellomo, il giornalista Leonardo Lodato e il Regista Giovanni Anfuso davanti ad un folto pubblico che ha anche apprezzato gli intermezzi musicali a cura dell’artista Giovanna Bonaccorsi.