Prende vita la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories al Cinematocasa di Palermo

Al Cinematocasa di Palermo prende vita la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, un ciclo di concerti che invita a coltivare l’ascolto intimo e la vicinanza tra musicisti e pubblico, in uno spazio raccolto che si trasforma in un salotto sonoro.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club. Il ciclo comprende altri 15 appuntamenti, in programma dal 7 febbraio al 28 marzo, che vedranno protagonisti alcuni tra i più raffinati e rappresentativi musicisti del jazz siciliano, interpreti di una scena musicale ricca di creatività, dialogo e ricerca espressiva.

Nel formato di Jazz Up Close, i musicisti suonano al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità.

Gli ospiti della rassegna: Giampaolo Casati, Mario Bellavista, Manfredi Caputo, Florinda Piticchio, Lino Costa, Francesco Patti, Diego Tarantino, Fake Five, Anita Vitale, Rita Collura, Sergio Calì, Stefano D’Anna, Salvatore Bonafede, Chiara Minaldi, Alessandra Mirabella, Nicola Giammarinaro, Gabriele Lomonte, Qanat trio, Alice Sparti e Mimmo Cafiero.

Sabato 7 febbraio si apre Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories con Original Friends, il progetto di Giampaolo Casati e Mario Bellavista. Un dialogo intimo tra tromba e pianoforte che nasce da una lunga amicizia musicale e si traduce in composizioni originali, tra lirismo, improvvisazione e ascolto condiviso. Un concerto che incarna pienamente lo spirito di prossimità e relazione al centro della rassegna.

Il programma della rassegna Jazz Up Close riunisce quindici progetti che raccontano la ricchezza e la pluralità della scena jazz siciliana contemporanea, tra dialogo con la tradizione e tensione verso linguaggi attuali. Dall’intesa matura e narrativa del duo Giampaolo Casati e Mario Bellavista, al latin jazz dinamico del Manfredi Caputo Trio; dall’eleganza vocale e l’interplay raffinato di Florinda Piticchio & Trio al jazz classico e senza tempo del Francesco Patti Quartet. Le atmosfere ipnotiche e compositive dell’Hypnotic Quartet di Lino Costa si affiancano al viaggio tra tango e jazz di Aires de Tango, mentre FakeFive rilegge il jazz latino in chiave contemporanea. Il progetto duSud di Anita Vitale e Rita Collura featuring Sergio Calì intreccia memoria mediterranea e ricerca sonora, accanto al dialogo intenso e improvvisativo del duo Stefano D’Anna e Salvatore Bonafede. La rassegna attraversa anche la canzone italiana reinterpretata in chiave jazz con Chiara Minaldi, il jazz vocale elegante di Alessandra Mirabella, lo swing orchestrale condensato nel duo di Nicola Giammarinaro e Gabriele Lo Monte, fino alla scrittura coraggiosa e colta del Qanat Trio e al percorso tra jazz e bossa nova dell’Alice Sparti Trio. A chiudere, il progetto corale della Mimmo Cafiero Open Band, che celebra la Sicilia attraverso melodie, ritmo e improvvisazione, sintetizzando lo spirito profondo della rassegna: un jazz vissuto da vicino, fondato sull’ascolto, sulla relazione e su un racconto musicale condiviso tra artisti e pubblico.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Ecco il calendario completo:

FEBBRAIO

Sabato 07 – Giampaolo Casati & Mario Bellavista

Venerdì 13 – Manfredi Caputo Trio

Sabato 14 – Florinda Piticchio Trio

Venerdì 20 – Francesco Patti Quartet

Sabato 21– Lino Costa Quartet

Venerdì 27 – Diego Tarantino Trio

Sabato 28 – Fake Five

MARZO

Venerdì 06 – Anita Vitale & Rita Collura feat. Sergio Calì

Sabato 07 – Stefano D’Anna & Salvatore Bonafede

Venerdì 13 – Chiara Minaldi Quartet

Sabato 14 – Alessandra Mirabella Quartet

Venerdì 20 – Nicola Giammarinaro & Gabriele Lomonte

Sabato 21 – Qanat Trio

Venerdì 27 – Alice Sparti Trio

Sabato 28 – Mimmo Cafiero Open Band

Nella foto, Chiara Minaldi