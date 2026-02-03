Palermo, Teatro. Al Sant’Eugenio in scena ‘”Signore, Signori… ed eventuali”

Condividi questo articolo?

Lo spettacolo, di Lavinia e Daniela Pupella, andrà in scena il venerdì e il sabato alle ore 21, e la domenica alle 17.45

Prosegue al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41, a Palermo, la Stagione 2025-2026 con una commedia tutta da ridere dal titolo “Signore, Signori… ed eventuali“, scritta da Daniela e Lavinia Pupella, che vedrà in scena la stessa Daniela Pupella con Leonardo Campanella, Nando Chifari, Iaia Corcione, e Francesca Picciurro per la regia di Daniela Pupella. Gli appuntamenti sono ben sei: venerdì 6 e sabato 7 febbraio (ore 21) e domenica 8 febbraio (ore 17.45), e poi, nel week end successivo, venerdì 13 e sabato 14 febbraio (ore 21) e domenica 15 febbraio (ore 17.45).

Cosa è disposta a fare una donna (Daniela Pupella) pur di diventare madre, soprattutto quando l’orologio biologico sta per suonare la sua scadenza? E se poi in famiglia le due cognate (Francesca Picciurro e Iaia Corcione) aspettano con eccesso di zelo il nuovo erede fino a convincersi del suo arrivo imminente? E se la colpa è del marito (Leonardo Campanella) affermato e stimato avvocato dalla tempra virile?

Dopo averle pensate tutte, non resta che chiedere aiuto all’amico Oscar (Nando Chifari).

Fra colpi di scena, dialoghi surreali ed esilaranti, la Compagnia del Sant’Eugenio porta in scena un problema attuale in una proposta dissacrante e molto divertente, e il dolore condiviso diventa così più leggero.