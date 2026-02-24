Palermo. SCENA NOSTRA “Winter Edition 2026” ROSARIO PALAZZOLO “Tiger Dad”

Condividi questo articolo?

SPAZIO FRANCO – CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA – OFFICINE DUCROT

Scena Nostra, il focus sulla scena contemporanea che continua allo Spazio Franco con successo di critica e soprattutto di pubblico presenta, il 28 febbraio alle ore 21.00 e il 1° marzo alle ore 19.30 Tiger Dad di Rosario Palazzolo. Con Tiger Dad, Spazio Franco promuove una particolare collaborazione con i piccoli spazi indipendenti di Palermo: individuare uno spettacolo che si possa presentare più volte in città mettendo in rete quegli spazi che guardano alla scena nostrana contemporanea, permettendogli di incontrare pubblici diversi: il Teatro Atlante, la Piccola Fonderia Grock, Sconzajocu, il Teatrino, il S.Eugenio.

Lo scrittore, attore e regista teatrale palermitano Rosario Palazzolo torna allo Spazio Franco, dirigendo il suo attore feticcio Salvatore Nocera, a oltre dieci anni di distanza dal clamoroso successo di Letizia forever: Tiger Dad è un monologo potente che tra ironia, denuncia e introspezione, costruisce in scena la figura di “Padre Tigre”, un uomo timido e un po’ fuori rotta poichè mischia tratti lievemente ossessivi a una pacatezza fuori dal comune, sintetizzando in un solo individuo due aspetti dell’animo umano, incarnati da due icone pop: la trascendenza del santo di Pietralcina e l’irruenza dell’Uomo Tigre. Un deterrente marmorificato il primo, immobile e santospirito, divino e profumato, intangibile solo per chi non ci crede. Un combattente rivoluzionario il secondo, con un talento formidabile per la lotta, soprattutto quando è cagionata dall’ingiustizia. E del resto sarà un’arena perfetta, questo spettacolo, per far convivere le dicotomie. Cattivo, sì, ma spostato verso la bontà. Uno sputo in bocca a chi muore di sete. La spada di Zorro nella mano di Cristo. Perché Padre Tigre – o meglio Tiger dad, come lo ha trasfigurato il popolo della rete – tenterà di combattere una battaglia che forse perderà. La battaglia contro il qualunquismo dei social, contro l’idiozia dell’intelligenza artificiale, contro il successo a scapito. Del resto, il luogo in cui si trova è un luogo perfetto per la disfatta, già agghindato a morte. E difatti lui morirà.

Con taglio tragicomico e attraverso la pratica creativa della rielaborazione dei racconti e dei vissuti, dove si intrecciano scene di vita quotidiana recuperate dalla memoria a personificazioni immaginarie, Tiger Dad, con le musiche originali e gli effetti sonori di Gianluca Misiti e i costumi di Mela Dell’Erba è un’esperienza teatrale intensa e provocatoria che offre uno sguardo profondo sulle dinamiche familiari e sulle pressioni sociali contemporanee.

Crediti

Regia: Rosario Palazzolo

Drammaturgia: Rosario Palazzolo

Attori: Salvatore Nocera

Altri crediti: musiche originali e effetti sonori Gianluca Misiti

video Pietro Vaglica costumi Mela Dell’Erba aiuto regia Angelo

Grasso luci, scene e regia Rosario Palazzolo

Parolechiave: pop, uomo tigre, monologo, cattiveria,

rivoluzione

Produzione: Una coproduzione A.M.A. Factory / Cattivi

Maestri

Anno di produzione: 2025