Palermo. Il pianista Andrea Lucchesini agli “Amici della Musica”

con i 24 preludi di Chopin e i 4 improvvisi di Schubert

l suo concerto palermitano sarà un omaggio alla pianista Maria Tipo e alla grande scuola pianistica italiana

Lunedì 9 febbraio, ore 20.45, Politeama Garibaldi, Palermo

È uno degli appuntamenti più attesi della Stagione 2025/2026 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica il recital che vedrà protagonista Andrea Lucchesini, fra i pianisti italiani più celebri in tutto il mondo, sul palcoscenico del Politeama Garibaldi lunedì 9 febbraio alle ore 20.45. In programma i Quattro Improvvisi per pianoforte, Op. 90 di Franz Schubert e i Ventiquattro preludi per pianoforte, Op. 28 di Fryderyk Chopin.

Andrea Lucchesini si afferma sulla scena internazionale nel 1983, a soli diciotto anni, vincendo il Concorso Internazionale Dino Ciani del Teatro alla Scala di Milano, come più giovane tra i partecipanti. La vittoria segna l’inizio della carriera internazionale e della collaborazione discografica con EMI International, che pubblica quattro incisioni dedicate a Liszt, Chopin e Beethoven. Figlio d’arte, Andrea Lucchesini entra a sei anni nella classe di Maria Tipo al Conservatorio di Firenze, ricevendo una formazione rigorosa che ne segna profondamente il percorso artistico. Proprio a Maria Tipo, scomparsa un anno fa, il 10 febbraio 2025, è dedicato questo concerto. Accanto all’attività concertistica, Lucchesini è da sempre impegnato nella didattica. Accademico di Santa Cecilia, è direttore artistico della Scuola di Musica di Fiesole e, dal 2022, degli Amici della Musica di Firenze. Nel corso degli anni collabora con alcune tra le più prestigiose orchestre e con direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Zubin Mehta, Giuseppe Sinopoli e Yehudi Menuhin. Interprete di grande curiosità musicale, nel 1994 riceve il Premio Internazionale Accademia Chigiana, unico musicista italiano premiato accanto a Gidon Kremer, Evgenij Kissin e András Schiff.

Composti nel 1827, a poco più di un anno dalla morte, i Quattro Improvvisi op. 90 appartengono all’ultima, intensissima stagione creativa di Franz Schubert. Il termine Improvviso non va inteso come estemporaneità, ma come allusione a una forma libera, capace di accogliere l’idea musicale in tutta la sua immediatezza espressiva. In realtà, questi brani rivelano una costruzione solida e raffinata, in cui la spontaneità del canto si intreccia a un rigoroso controllo formale. Ciascun Improvviso possiede una fisionomia autonoma: dall’ampio respiro lirico del primo, che sembra dilatare il tempo in una meditazione senza confini, al moto incessante del secondo, costruito su una figurazione continua che richiama l’arte della variazione; dal terzo, intimo e contemplativo, al quarto, più brillante e virtuosistico, ma sempre attraversato da una sottile inquietudine. In queste pagine il pianoforte diventa veicolo privilegiato di una poetica dell’interiorità, in cui il canto schubertiano, erede del Lied, si traduce in un discorso strumentale di profonda intensità emotiva.

I 24 Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin, composti tra il 1836 e il 1839, rappresentano uno dei vertici assoluti della letteratura pianistica. Ispirandosi idealmente al Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, Chopin attraversa tutte le tonalità maggiori e minori, ma ne rovescia il presupposto didattico in una successione di microcosmi poetici, ciascuno dotato di un carattere irripetibile. La brevità di molti Preludi non ne limita la forza espressiva: in pochi gesti, Chopin concentra stati d’animo estremi, dalla malinconia più rarefatta all’impeto drammatico, dalla cantabilità più pura a un senso di tragica sospensione. L’ordine tonale non impone una narrazione lineare, ma crea un flusso emotivo continuo, fatto di contrasti, echi e improvvise cesure. Il pianoforte diventa così uno spazio di confessione intima, in cui tecnica, timbro e invenzione armonica concorrono a una nuova idea di lirismo strumentale, destinata a influenzare in modo decisivo la musica dell’Ottocento e del Novecento.