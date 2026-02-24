Palermo. Giovedì 5 marzo – Presentazione dell’associazione #NoMaranza al Molo Trapezoidale

l’associazione “#NoMaranza ideata dello chef Natale Giunta, sarà presentata giovedì 5 marzo al Marina Convention Center, al Molo Trapezoidale di Palermo, alle ore 17.00. L’evento, aperto a tutti quelli che vorranno partecipare, sarà un’occasione di confronto e ascolto sui problemi della sicurezza che riguardano, soprattutto ma non solo, i luoghi della movida del capoluogo siciliano che hanno causato tragiche morti e che, alla luce dei recenti fatti di cronaca, hanno subito un’escalation che fa perdere ai cittadini, ed in particolare ai giovani, la serenità di uscire da casa per godere della bellezza della città e della compagnia dei propri amici e, agli imprenditori, fanno venire voglia di abbassare le saracinesche. La mission della associazione è quindi di mettersi a disposizione della città e delle autorità contro ogni forma di violenza.