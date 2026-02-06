Palermo, “Comunicare Cultura”: al via Workshop di Storytelling dei Beni Culturali e del Territorio

Condividi questo articolo?

Riparte dal centro storico di Palermo il workshop di storytelling del territorio e del turismo “Comunicare Cultura”. L’iniziativa è promossa dall’Università Popolare, da BCsicilia e dal Gist Magazine, che pubblicherà sul suo portale on line i migliori contributi realizzati. L’iniziativa, già realizzata con successo insieme ad Anci Sicilia in provincia di Siracusa, si terrà adesso a Palermo, dal 12 al 14 febbraio 2026.

L’idea nasce dall’esigenza di fornire a chi si affaccia nel vasto mondo della comunicazione turistica, strumenti e metodologia del racconto teorico di base, unita al know-how tecnico del video making di qualità. Una full immersion di 20 ore tra teoria della narrazione e laboratorio pratico di ripresa e montaggio, per raccontare Palermo, scegliendo alcuni itinerari insoliti, volti e storie segreti di chi la vive ogni giorno. L’obiettivo è quello di arginare l’omologazione dei contenuti forniti dall’intelligenza artificiale e la mediocre qualità delle immagini e dei linguaggi visivi che circolano in rete e sui social. Usare le parole adatte, catturare l’attenzione del futuro visitatore, entrare nello spirito della destinazione selezionando l’immagine e la voce giusta. Si parte giovedì 12 febbraio alle ore 14 con la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, a cui seguiranno le prime lezioni che saranno tenute da M. Laura Crescimanno, giornalista professionista e docente, e da Antonio Macaluso, videomaker ed esperto di media education. Nel corso dell’articolato seminario verranno affrontati i seguenti argomenti: tecniche di storytelling, la scrittura per i magazine, per le guide, per il web; differenza tra linguaggi televisivi, web e social; la cattura delle emozioni per coinvolgere il lettore con parole e immagini ad entrare nel vivo delle storie; stesura del testo, tecnica dell’intervista, titolazione e revisione. Inoltre laboratorio in aula di montaggio e analisi dei materiali visivi realizzati e tecniche di diffusione sui social.