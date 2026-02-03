Omaggio floreale a Sant’Agata da parte di Catania Rete Gas e Asec Trade

Condividi questo articolo?

Una tradizione che si rinnova anche quest’anno con l’omaggio floreale, rivolto alla Santa Patrona di Catania, simbolo di preghiera e di devozione. Il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, il presidente di “Asec Trade” Maria Pagano ed i componenti del CdA delle due aziende (Melinda Condorelli per “Catania Rete Gas” e Giovanni Marletta per “Asec Trade”) hanno deposto due mazzi di fiori bianchi davanti al sacello che custodisce le reliquie di Sant’Agata.

Accanto a loro, Don Alfio Carbonaro. “Si tratta di un gesto che facciamo con orgoglio come cittadino e devoti- affermano i presidenti delle due aziende Todaro e Pagano- in rappresentanza delle due società ci tenevamo davvero ad omaggiare la Santa Patrona di Catania. Un piccolo segno e un atto doveroso che esprime il nostro amore per Lei e la nostra appartenenza”.

Nelle foto relativi all’omaggio floreale a Sant’Agata dal presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, dal presidente di “Asec Trade” Maria Pagano, dai componenti del Cda delle due aziende (Melinda Condorelli per “Catania Rete Gas” e Giovanni Marletta per “Asec Trade”). Accanto a loro Don Alfio Carbonaro