“Noir” il singolo di sophielarouge in radio

3 febbraio arriva in radio “Noir” il nuovo singolo di sophielarouge, brano intenso e disturbante, disponibile in digitale (Hoop Music/Virgin Music Group).

«Questo è il singolo che chiude il mio EP, il punto finale di un percorso di messa a nudo. Ogni canzone è stata un passo verso la liberazione di ciò che ho sempre avuto paura di mostrare. Con “Noir” arrivo alla parte più intima e dolorosa di questo viaggio: il dolore che ho sempre tenuto nascosto diventa voce e la mia notte interiore si lascia finalmente guardare. Per raccontare questo buio – afferma sophielarouge – ho scelto un linguaggio che fosse altrettanto nudo, capace di far sentire sulla pelle il peso dell’attesa della fine. In “Noir” ho voluto che il dolore fosse vivo, disturbante, che avesse un corpo e un ultimo respiro; perché solo così può diventare condiviso.»

Sophielarouge, all’anagrafe Sofia Fiorindo, è una giovane artista, nata a Piove di Sacco, in provincia di Padova, che ha deciso di usare questo nome d’arte per esprimere il suo lato artistico. La sua voce e i suoi capelli rossi e ricci riflettono chi è: una donna intensa, passionale e sempre alla ricerca di nuove emozioni da condividere attraverso la musica. La musica è sempre stata il suo linguaggio, la sua casa. Sophie si lascia ispirare da una grande varietà di generi, perché non ha mai fatto distinzioni: se una canzone la emoziona, la ascolta. Questo approccio aperto ha plasmato il suo stile e il suo modo di raccontare storie, mescolando influenze diverse per creare qualcosa di autentico.

Il suo progetto è quello di diventare autrice, oltre che cantante, perché crede fermamente che ogni persona porti con sé una storia unica da raccontare e che ogni storia merita di essere ascoltata. Dopo varie esperienze pubblica a marzo 2025 il suo singolo “Nebbia alcolica”, su etichetta Hoop Music, brano nato per la necessità di raccontare un momento di confusione e smarrimento, sia emotivo che mentale, legato a una situazione intensa e complessa.

A maggio viene rilasciato “Sara Lané” un invito a non conformarsi nella vita, per l’estate arriva “Mistress” un brano che ama definire ossessivo e ipnotico, ma anche seduttivo e crudele, dipende dice lei, da che parte sta chi l’ascolta. Dopo aver pubblicato “Manchi Mi”, brano che lei ama definire intimo e necessario, arriva “Narcolessia”. Per il nuovo anno a inizio febbraio 2026 arriva “Noir“, una storia, un viaggio attraverso l’attesa della morte in tutte le sue sfaccettature.