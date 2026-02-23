Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello Stato

Condividi questo articolo?

Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi (Caltanissetta). Il capo dello Stato ha prima sorvolato, a bordo di un elicottero, la zona colpita dalla frana .

Subito dopo ha raggiunto il centro della cittadina. Accolto da lunghi applausi dei cittadini che hanno gridato ‘Grazie presidente’, è stato accompagnato dal capo della protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco della cittadina siciliana Massimiliano Conti. In piazza oltre ai cittadini, ha incontrato i soccorritori impegnati da un mese sul posto.

“E’ difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’erano gli affetti, c’era la vostra vita. Lo capisco bene. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto”, sono state le parole di Mattarella ai cittadini che hanno perso la casa.

Mattarella, che dopo raggiungerà Palermo dove oggi pomeriggio parteciperà alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura, dopo un breve sopralluogo nella ‘zona rossa’ ha visitato la scuola Mario Gori, parte dell’Istituto comprensivo G. Verga, che ospita 5 delle 31 classi dell’Istituto comprensivo a indirizzo musicale M.L. Salerno, sgomberate dopo la frana. Qui è stato accolto dai bambini con lunghi applausi.

“La visita del presidente Mattarella a Niscemi è una ulteriore dimostrazione della presenza delle istituzioni al fianco della popolazione di Niscemi. Ringrazio il capo dello Stato per la sua presenza che evidenzia la vicinanza e la solidarietà del Paese nei confronti di una comunità intenzionata a reagire e a rialzarsi dopo un evento calamitoso senza precedenti”, ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“A Niscemi, abbiamo già erogato 252 buoni casa-affitto per altrettante famiglie, per una media di 800 euro a famiglia. Ne rimangano altri 190 e continueremo velocemente. Faremo di tutto per concludere entro pochi giorni”, ha fatto sapere Schifani.

Sono 252 le prime famiglie sfollate a causa della frana di Niscemi che riceveranno il contributo mensile per l’affitto di una abitazione. Dopo i 78 bonifici dei giorni scorsi, stamattina il Comune ne ha emessi altri 174 per altrettanti nuclei familiari. Nei prossimi giorni si aggiungeranno gli ultimi 190 pagamenti. “È la dimostrazione – ha detto Schifani – che il sistema di supporto e assistenza alle famiglie che hanno subito danni a causa della frana funziona. La sinergia e la sintonia tra le istituzioni è fondamentale per dare concretezza agli interventi nei confronti dei cittadini di Niscemi. E la Regione siciliana sta facendo in pieno la propria parte. Stiamo lavorando con velocità ed efficienza per mitigare gli effetti di una calamità dalle dimensioni eccezionali. I risultati della collaborazione tra la Protezione civile regionale e il Comune di Niscemi sono evidenti e la mia decisione di nominare il sindaco soggetto attuatore di tutti gli interventi in favore dei residenti si è rivelata corretta ed efficace”.

In totale sono circa 440 i nuclei familiari che riceveranno una somma mensile da 400 a 900 euro, in base alla composizione del nucleo familiare. L’importo complessivo è di 320mila euro. I pagamenti effettuati ad oggi ammontano a 183mila euro. La Protezione civile ha già accreditato al Comune la somma di un milione di euro per fare fronte alle spese emergenziali e nei prossimi giorni saranno pagati i ristori anche alle altre famiglie sfollate. A coordinare gli interventi della Regione Siciliana in favore dei cittadini di Niscemi è una cabina di regia istituita dal presidente Schifani. Creato, inoltre, con risorse dell’amministrazione, un fondo da 680 milioni di euro per far fronte alle emergenze. Nei giorni scorsi è stata attivata anche la piattaforma per i ristori alle imprese.