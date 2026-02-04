Missili o guerra: l’aut aut di Israele sui negoziati tra Stati Uniti e Iran

Condividi questo articolo?

Se i missili balistici iraniani non saranno inclusi in un eventuale accordo, Netanyahu è pronto a colpire unilateralmente il regime iraniano

Israele ha fissato una linea rossa netta in vista dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in programma a Istanbul: secondo quanto riportato dalla Cnn, qualsiasi accordo che non includa la rinuncia iraniana al programma di missili balistici è considerato inaccettabile. In caso contrario, avvertono ambienti militari e politici israeliani, Tel Aviv è pronta ad agire unilateralmente, anche senza un mandato esplicito di Washington.

È questo il punto che domina il dibattito strategico israeliano nelle ore che precedono l’avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e che rischia di trasformare il tavolo diplomatico di Istanbul in un passaggio ad altissimo rischio di escalation.

Il nodo dei missili: la vera posta in gioco

Secondo analisti militari israeliani, citati dall’agenzia turca Anadolou, il negoziato nasce già monco se limitato alla sola dimensione nucleare. Per Israele, infatti, la minaccia più immediata non è l’uranio arricchito, ma la capacità dell’Iran di ricostruire e potenziare il proprio arsenale di missili balistici a lungo raggio, dopo i danni subiti durante la guerra di giugno 2025.