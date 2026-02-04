Michael Christensen, pioniere della clownterapia, a Giardini Naxos per una masterclass e un workshop

Condividi questo articolo?

L’impresa culturale Theatre Degart ospita a Giardini Naxos una masterclass e un workshop condotti da Michael Christensen, riconosciuto a livello internazionale come il fondatore della clownterapia moderna e una delle figure più influenti nella storia dell’healthcare clowning.

L’appuntamento, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, rappresenta un’occasione di formazione e approfondimento con uno dei protagonisti che hanno contribuito in modo determinante a definire l’applicazione dell’arte del clown nei contesti di cura.

Artista, regista e co-fondatore del Big Apple Circus di New York, nel 1986 ha creato la Big Apple Circus Clown Care Unit (Clown Care®): il primo programma strutturato e professionale di clown in ospedale al mondo.

Con la nascita del personaggio “Dr. Stubs”, Christensen ha trasformato un gesto artistico in un modello replicabile fondato su competenze teatrali, ascolto, improvvisazione e attenzione alla relazione umana, contribuendo a definire il ruolo del clown dottore come figura preparata e responsabile.

Oggi è invitato in tutto il mondo per workshop e masterclass dedicati a chi opera in contesti di fragilità, trasmettendo una visione che unisce arte e umanità: “perché anche nei luoghi della sofferenza il sorriso può essere un atto serio e trasformativo”.

Ideata e promossa da Theatre Degart, impresa culturale fondata e diretta da Daniele Segalin e Graziana Parisi, in arte Dandy Danno e Diva G, da anni impegnati in un lavoro di ricerca e formazione sul linguaggio del clown e sulle sue applicazioni nei contesti sociali e di cura, l’iniziativa si articola in due momenti distinti e complementari.

Sabato 7 marzo è in programma una masterclass di carattere teorico intitolata “La nascita della clownterapia e gli studi condotti”, dedicata alla storia della clownterapia, ai suoi principi fondanti e all’evoluzione delle pratiche di healthcare clowning.

Domenica 8 marzo il percorso prosegue con un workshop pratico intitolato “Tecniche ed esperienze per il lavoro in contesti di fragilità”, Un’esperienza formativa pratica rivolta a chi desidera approfondire strumenti e tecniche legate alla clownterapia: ascolto, presenza, relazione, improvvisazione.

Entrambe le proposte si rivolgono a tutti, artisti, operatori culturali, volontari, educatori, studenti e a tutte le persone interessate ad approfondire il valore della clownterapia come pratica artistica e relazionale.

Le iscrizioni sono aperte e si effettuano esclusivamente tramite il modulo online disponibile in https://theatredegart.it/workshop-clownterapia-2026 e al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione

L’appuntamento si inserisce in un percorso di lavoro che Theatre Degart porta avanti da tempo sul fronte della clownterapia, ogni anno nel mese di marzo, con un’attenzione particolare alla continuità tra formazione e applicazione pratica. In questo contesto, nel mese di febbraio 2026 il gruppo formatosi durante il percorso dello scorso anno sarà impegnato in interventi in ambito ospedaliero, accompagnato da Clara Lo Turco, clown di corsia e studentessa di medicina, referente dei progetti di clownterapia di Theatre Degart.

La masterclass e il workshop con Michael Christensen rientrano inoltre in un quadro progettuale più ampio denominato Clownpedia, attualmente in fase di definizione, che mira a valorizzare l’arte del clown come patrimonio immateriale vivente attraverso formazione, spettacolo dal vivo e documentazione.