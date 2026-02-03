Messina, stabilizzati 10 lavoratori ex ASU: verso la conclusione le selezioni per 26 nuove assunzioni

Condividi questo articolo?

Palazzo dei Leoni prosegue il rafforzamento dell’organico

La Città Metropolitana di Messina compie un nuovo passo nel percorso di consolidamento del proprio organico. Questa mattina dieci lavoratori ex ASU hanno firmato il contratto di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale a 24 ore, un risultato che dà continuità alle attività avviate negli ultimi mesi.

Dopo la firma, i lavoratori sono stati ricevuti a Palazzo dei Leoni dal sindaco metropolitano Federico Basile e dal direttore generale Giuseppe Campagna.

Basile ha evidenziato che “le condizioni amministrative hanno consentito la chiusura dell’iter. Stiamo lavorando per ridurre ulteriormente i tempi burocratici: oggi è un giorno importante per voi e per la Città Metropolitana di Messina”.

La stabilizzazione si inserisce in un quadro più ampio di interventi finalizzati al potenziamento dell’organico. Nelle ultime settimane l’Ente ha concluso alcune procedure concorsuali e avviato la fase finale di altre selezioni che riguardano complessivamente 26 posti: 2 funzionari informatici, 10 funzionari tecnici, 1 funzionario di vigilanza, 5 funzionari amministrativi contabili, 3 agenti di vigilanza e 5 istruttori contabili, questi ultimi riservati alle categorie protette. Gli esami in corso saranno completati nei prossimi giorni, consentendo di definire le graduatorie e procedere alle assunzioni.

L’ingresso delle nuove figure professionali permetterà all’Ente di rafforzare settori strategici e migliorare la capacità operativa della struttura, con ricadute dirette sulla qualità dei servizi offerti alla comunità metropolitana.

Il percorso avviato conferma l’impegno della Città Metropolitana di Messina nel dotarsi di un’organizzazione più efficiente e stabile, riducendo il precariato e investendo sulle competenze necessarie per affrontare le esigenze del territorio e le sfide amministrative dei prossimi anni.

Nella foto. Cerimonia stabilizzazione ASU