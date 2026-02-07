Messina, confronto con i sindaci di Savoca, Casalecchio Siculo, Antillo, Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva

Condividi questo articolo?

Nel corso degli incontri è stato illustrato un progetto informativo destinato al rilancio del turismo

Prosegue il percorso di ascolto e confronto con i sindaci del territorio promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile, nell’ambito delle attività di monitoraggio delle criticità locali e della riprogrammazione dei fondi destinati ai Comuni della Città Metropolitana di Messina.

Nella giornata di oggi, il direttore generale Giuseppe Campagna, il capo di gabinetto avv. Lalla Parisi e il responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti hanno incontrato i primi cittadini di Savoca, Casalecchio Siculo, Antillo, Sant’Alessio Siculo e S. Teresa di Riva, affrontando in modo puntuale le principali problematiche legate alla viabilità provinciale e alle prospettive di sviluppo del territorio.

Comune di Savoca

Per Savoca, il sindaco Massimo Stracuzzi ha segnalato le condizioni della SP17 in località Botte–Scorsonello, compromessa dopo il ciclone Harry, con buche e manto stradale irregolare, aggravate dall’aumento del traffico dovuto ai lavori in corso a S. Teresa di Riva. Richiesta anche la scerbatura delle strade provinciali in vista della stagione estiva e la collocazione di guardrail lungo la SP234A. Il direttore generale Giuseppe Campagna ha annunciato che, a partire da quest’anno, il servizio di decespugliamento avrà carattere annuale. A tal fine, sono già state avviate le procedure di gara per l’individuazione dell’operatore economico incaricato, così da garantire una gestione più efficiente e continuativa degli interventi sul territorio. Campagna ha inoltre assicurato che la SP17 resterà costantemente monitorata e che saranno programmati interventi mirati al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.

Comune di Casalvecchio Siculo

Il sindaco di Casalvecchio Siculo, Marco Antonino Saetti, ha evidenziato la necessità di interventi sulla strada agricola Casalvecchio–San Pietro, chiedendo il ripristino dei guardrail danneggiati, la sistemazione degli avvallamenti del manto stradale e la scerbatura, Tali interventi risultano indispensabili in quanto la strada costituisce una via di fuga strategica, oltre a rappresentare un fondamentale collegamento di accesso al polo culturale del borgo e alla splendida Chiesa dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò. Il direttore generale Campagna ha preso atto delle criticità segnalate, confermando che la strada sarà inserita nella programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con priorità agli aspetti legati alla sicurezza e alla funzione strategica del collegamento.

Comune di Antillo

Per Antillo, il sindaco Davide Paratore ha posto l’attenzione sulla SP19 Antillo–Santa Teresa di Riva, che necessita di manutenzione del manto stradale, interventi sui muretti di contenimento, scerbatura e opere di messa in sicurezza per il rischio di caduta massi dalla parete rocciosa. In merito, il direttore generale Campagna ha evidenziato che la SP19 rappresenta un’arteria fondamentale per il collegamento tra la fascia ionica e l’entroterra e ha assicurato che saranno effettuate verifiche tecniche approfondite per definire gli interventi più urgenti, con particolare attenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Comune di Sant’Alessio Siculo

Il sindaco di Sant’Alessio Siculo, Domenico Aliberti, ha richiesto il controllo ed il rifacimento dei muretti di contenimento lungo la SP12 Sant’Alessio Siculo–Roccafiorita, già in passato interessata da incidenti stradali che ne hanno potenzialmente compromesso la stabilità, con tratti attualmente mancanti. Il direttore generale Campagna ha confermato la consapevolezza dell’Ente rispetto alla pericolosità del tratto e ha annunciato che saranno programmati interventi di ripristino dei muretti, inserendo la SP12 tra le priorità per la sicurezza della circolazione.

Comune di S. Teresa di Riva

Il sindaco di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha segnalato la necessità di interventi di manutenzione e scerbatura sulla SP17 Scorsonello, unica via alternativa al lungomare attualmente chiuso per i lavori di ripristino dopo il ciclone Harry, sulla SP23 S. Teresa di Riva–Misserio e sulla SP agricola Misserio–Fautari. Il direttore generale Campagna ha confermato l’impegno costante della Città Metropolitana nel garantire la piena funzionalità della SP17 Scorsonello, sottolineando che la strada provinciale è costantemente monitorata da parte del personale del servizio viabilità dell’Ente e dalla Polizia Metropolitana. Ha inoltre assicurato che tutte le richieste avanzate saranno valutate nell’ambito della programmazione degli interventi di manutenzione stagionale.

Nel corso degli incontri, il direttore generale Campagna ha illustrato ai rappresentanti delle amministrazioni comunali un progetto informativo destinato al rilancio del turismo, attraverso il coinvolgimento diretto delle eccellenze locali. L’iniziativa si svilupperà tramite un percorso mirato alla valorizzazione delle peculiarità dei singoli comuni della Città Metropolitana e sarà realizzata con il supporto del consorzio pubblico Messina Tourism Bureau.

«Al termine, il direttore generale Giuseppe Campagna ha sottolineato come sia emersa con chiarezza la necessità di realizzare interventi mirati sulle arterie indicate dai sindaci, molte delle quali già individuate come vie di fuga strategiche. È inoltre fondamentale il coinvolgimento della Protezione civile per individuare percorsi condivisi e coordinati, in grado di garantire maggiori livelli di sicurezza e una più efficace capacità di risposta in caso di emergenza».

«Questi momenti di dialogo rappresentano un momento fondamentale di ascolto e condivisione con le amministrazioni locali», ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile. «L’obiettivo è costruire una programmazione concreta e coerente con le reali esigenze dei territori, utilizzando in modo efficace le risorse disponibili e rafforzando il ruolo della Città Metropolitana come ente di supporto ai Comuni».

Nella foto. Siculo, Antillo, Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva