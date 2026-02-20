Meloni commenta uccisione ragazzo di destra in Francia e Macron si risente:

Condividi questo articolo?

“Non commenti quanto accade in altri Paesi”. Fonti Palazzo Chigi: “Stupore per sue parole”

Fonti di Palazzo Chigi: la premier “ha espresso il suo profondo cordoglio” e la sua “costernazione” per la “drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque”. Le dichiarazioni “non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha esortato la premier Giorgia Meloni, a smettere di “commentare ciò che sta accadendo in altri Paesi”, in seguito alle dichiarazioni della presidente del Consiglio sull’omicidio dell’attivista di destra Quentin Deranque, picchiato a morte da oppositori politici a Lione.

“Che ciascuno resti a casa propria e le pecore saranno ben sorvegliate”, ha ironizzato Macron da Nuova Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. Ieri Meloni sui social aveva definito l’omicidio di Deranque “una ferita per l’intera Europa”, sottolineando che il giovane era stato “aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra”.

Fonti Palazzo Chigi: “Stupore per le parole di Macron”

A Palazzo Chigi sono state accolte con “stupore” le dichiarazioni di Macron. La premier Meloni, “ha espresso il suo profondo cordoglio” e la sua “costernazione” per la “drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse Nazioni europee”, precisano le stesse fonti. Dichiarazioni, viene sottolineato, “che rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia”.

L’inchiesta

Intanto, sul fronte dell’inchiesta, il procuratore di Lione Thierry Dran terrà una conferenza stampa alle 17 per fornire aggiornamenti nell’ambito delle indagini sull’aggressione mortale al giovane nazionalista. Lo ha comunicato la procura. Martedì e mercoledì sono state arrestate undici persone legate all’estrema sinistra. Oggi dovrebbero comparire davanti a un giudice a Lione per un possibile rinvio a giudizio.