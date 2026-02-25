Lo Chef siciliano Salvo Lo Castro brand ambassador Mokavit per Nord e Sud America

Condividi questo articolo?

Gianni Vittoni, Mokavit: “una partnership per portare il rito del caffè italiano oltreoceano”

Il rito della moka è uno dei gesti più autentici della cultura italiana. Un’abitudine quotidiana che parla di casa, di tradizione, di identità.

È da questa consapevolezza che nasce la partnership tra Mokavit, eccellenza italiana nella produzione di moka 100% Made in Italy, e Chef Salvo Lo Castro, che entra ufficialmente nel brand come Ambassador per il Nord e Sud America.

Fondata su una visione che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica, Mokavit si distingue per la qualità dei materiali, l’attenzione al design e la capacità di reinterpretare la moka in chiave contemporanea, mantenendo intatto il valore simbolico del rito italiano del caffè.

Chef Lo Castro, siciliano di origine e protagonista di un percorso internazionale che lo ha portato dalle cucine più prestigiose fino a New York, rappresenta un volto autorevole della gastronomia italiana nel mondo. Una carriera costruita tra radici mediterranee e visione globale, tra cultura gastronomica e contemporaneità.

Due realtà diverse ma unite da uno stesso spirito: custodire l’autenticità italiana e raccontarla oltre confine.

Con questa collaborazione, Mokavit punta a rafforzare la propria presenza nelle Americhe — mercati dinamici e in continua evoluzione — portando oltre oceano un’idea di qualità che unisce design, artigianalità e cultura del caffè. Non solo un prodotto, ma un’esperienza che racchiude eleganza, memoria e identità.

“Per me il caffè è un gesto di appartenenza – commenta Chef Salvo Lo Castro -. Rappresentare Mokavit nelle Americhe significa portare con me un pezzo di Italia autentica, quella dei rituali quotidiani che uniscono le persone. La moka è un simbolo potente: racconta la nostra storia in modo semplice ma profondo”.

“Salire a bordo della nostra nave – simbolo del Made in Italy, dell’eccellenza e della qualità – significa condividere una visione. Con Salvo non iniziamo solo una collaborazione: iniziamo un viaggio – dichiara il presidente di Mokavit, Gianni Vittoni -.”

Chef Lo Castro sarà protagonista di eventi, collaborazioni e iniziative dedicate al mondo della ristorazione, del lifestyle e della cultura gastronomica italiana nelle Americhe, contribuendo a consolidare la presenza del brand nei mercati internazionali.

Il futuro di Mokavit guarda sempre più lontano. E continua a profumare di caffè italiano.

Nella foto, Lo Castro e Mokavit