JOLINE TERRANOVA: dal 6 febbraio in radio il nuovo singolo “CON RELAX”

Da venerdì 6 febbraio 2026 sarà in rotazione radiofonica “CON RELAX”, il nuovo singolo di JOLINE TERRANOVA, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 30 gennaio.

“Con Relax” è un brano dalle sonorità R&B e pop-rock, arricchite da elementi elettronici, che racconta la frenesia della vita contemporanea e la pressione costante del dover essere semp Spiega l’artista a proposito del brano: «Questo brano si inserisce nel mio progetto musicale come un momento di respiro e calma che apre spazio all’ascolto di sé stessi, mantenendo le sonorità intense degli altri miei brani. Il brano celebra il valore del rallentare, del fermarsi in un mondo che corre, con la libertà di scegliere il proprio ritmo di vita quotidiana. A tal proposito questo brano è nato tutto d’un fiato. Una sera, durante una discussione tra me e mio marito, in cui non trovavamo un accordo comune sul pensiero che avevo espresso, vista la sua eccessiva precisione nel fare le cose, io gli dissi: “Relax, relax, relax, prendi la vita con relax”, e da lì iniziai a scrivere il brano in poche ore, ed eccolo qui. Un altro aneddoto che mi ha fatto tanto ridere è che in studio Andrea e Francesco Muratore, co-autori, mi dissero di provare a fare una cosa con la voce ed io risposi che era una cosa impossibile, ma ci provai lo stesso e la feci nello stesso momento. Questa cosa ci fece ridere un bel po’ quel giorno, anche perché voi non lo sapete, ma sono conosciuta come la signora “non si può fare”, ahahahah, e dopo due secondi riesco a fare ciò che non penso di saper fare».

Il videoclip di “Con Relax” è stato girato presso il Limen Wellness Hotel di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Le riprese e il montaggio sono a cura di Plances Film, con la regia di Joline Terranova e Nico Bellone, e la partecipazione di comparse e attori.

re all’altezza, tra notifiche, impegni ed aspettative. Il desiderio di rallentare diventa così un invito a prendersi una pausa, ritrovare sé stessi e restituire valore alla pace interiore. Biografia

Maria Grazia Terranova, in arte Joline, deve la sua cultura pop agli ascolti che faceva fin da bambina. Quando è riuscita a creare la propria band, Joline ha ripescato la musica che l’ha formata, da Battisti a Lennon, senza disdegnare il beat dei complessi anni ’60/’70 non solo italiani, adeguandosi ai tempi con sonorità moderne e sposando anche le ballade acoustic version. Grazie a queste molteplici esperienze canore, oggi Joline spazia dal pop al rock, dal reggae al soul fino alla disco, quindi non resta altro che ascoltarla in uno dei suoi live, dove rende al massimo grazie alle sue naturali doti vocali. Dopo anni di ascolti e interpretazioni, Joline decide di comporre testi e musica, diventando anche cantautrice e trattando temi intimistici che fanno parte del suo vissuto e in primis delle sue emozioni, lasciando con umiltà a voi ogni giudizio. L’eccellente formazione musicale di Joline si deve ai suoi studi accademici e all’accesso all’Accademia “Area Sanremo”. Specializzata in musica impattante, annovera nel suo percorso artistico esperienze in studio che le hanno dato la possibilità di essere notata da importanti produttori, tra cui Piero Cassano dei Matia Bazar, e convocata nelle sedi di alcune importanti etichette discografiche italiane come Sony Music e Warner Music.

Grazie al suo talento, Joline ha avuto l’occasione di fare provini per artisti italiani e direttori d’orchestra come Beppe Vessicchio, Fio Zanotti e Mauro Mengali (famoso cantante degli Oro), con cui ha collaborato insieme a Rory Di Benedetto (autore/compositore di artisti come Marco Mengoni, Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo ecc. e recentemente giudice alle sfide di Amici di Maria De Filippi e auditore di X Factor) per la realizzazione di un brano inedito nell’anno 2013, classificatosi tra i 60 semifinalisti per Sanremo Giovani 2014. Joline ha partecipato a programmi televisivi importanti come The Voice of Italy su Rai Due nell’anno 2013 (con Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Piero Pelù e Noemi) ed è stata finalista in coppia con Fausto Leali al programma I Raccomandati su Rai Uno, condotto da Pupo, nel 2011.

Attualmente Joline continua la sua gavetta esibendosi in pubblico e rigorosamente live. È impegnata durante il 2025 in collaborazioni insieme a Fausto Leali per concerti in Sicilia. Da qualche anno è diventata autrice di testi e musica insieme ad Andrea Muratore e Francesco Muratore, anche arrangiatori e produttori esecutivi insieme alla stessa Joline del singolo pubblicato e già presente sulle principali piattaforme digitali (tra cui iTunes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify ecc.).

Attualmente è in studio per nuove composizioni ispirate ad accadimenti ed emozioni vissute in prima persona e non. Le sue nuove composizioni aprono le porte a suoni ricchi di contaminazioni, attingendo dalla musica pop, soul e R&B.