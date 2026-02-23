Jazz Up Close, Cinematocasa, Palermo: venerdì 27 febbraio live del Diego Tarantino Trio

Condividi questo articolo?

Jazz Up Close

15 More Nights of Creative Stories:

un weekend tra tradizione in chiave contemporanea, radici profonde e tensione creativa.

Venerdì 27 febbraio live del Diego Tarantino Trio

sabato 28 febbraio tocca ai FakeFive

Al Cinematocasa di Palermo entra nel vivo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, rassegna che pone al centro la qualità dell’ascolto e la relazione ravvicinata tra musicisti e pubblico, in un contesto che favorisce incontro, concentrazione e profondità sonora. Gli appuntamenti dell’ultima settimana di febbraio attraversano due universi musicali distinti ma accomunati dalla capacità di rileggere la tradizione in chiave contemporanea, tra radici profonde e tensione creativa.

Venerdì 27 febbraio è la volta del Diego Tarantino trio, formato da Claudio Giambruno (sax tenore), Diego Tarantino (contrabbasso) e Fabrizio Giambanco (batteria): propone un repertorio che attraversa i grandi standard jazz, reinterpretandoli con uno stile personale che fonde le atmosfere del jazz classico con le influenze del jazz moderno, il tutto arricchito da arrangiamenti inediti e da composizioni originali firmate dai musicisti stessi.

Sabato 28 febbraio la rassegna prosegue con FakeFive – New Standards, quartetto di jazz latino che guarda alle grandi Latin Big Bands dei padri fondatori del genere, come Tito Puente, Mongo Santamaria e Dizzy Gillespie, mantenendo uno sguardo aperto verso autori contemporanei quali Poncho Sanchez, Kenny Garrett e Dave Pike. Il nucleo del gruppo — Peppe Lana al pianoforte, Luca La Russa al basso, Federico Mordino alle percussioni e Filippo Schifano alla tromba — sviluppa un linguaggio che unisce energia ritmica, raffinatezza jazzistica e forte vocazione divulgativa. New Standards ruota attorno alla riscoperta e reinterpretazione di temi celebri del jazz latino, accanto a riletture personali di autentiche perle del repertorio jazzistico. Tradizione e attualità si incontrano in un equilibrio dinamico, dando vita a un’esecuzione coinvolgente, ricca di groove e spazio per l’improvvisazione.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Ecco il calendario completo:

FEBBRAIO

Sabato 07 – Giampaolo Casati & Mario Bellavista

Venerdì 13 – Manfredi Caputo Trio

Sabato 14 – Florinda Piticchio Trio

Venerdì 20 – Francesco Patti Quartet

Sabato 21– Lino Costa Quartet

Venerdì 27 – Diego Tarantino Trio

Sabato 28 – Fake Five

MARZO

Venerdì 06 – Anita Vitale & Rita Collura feat. Sergio Calì

Sabato 07 – Stefano D’Anna & Salvatore Bonafede

Venerdì 13 – Chiara Minaldi Quartet

Sabato 14 – Alessandra Mirabella Quartet

Venerdì 20 – Nicola Giammarinaro & Gabriele Lomonte

Sabato 21 – Qanat Trio

Venerdì 27 – Alice Sparti Trio

Sabato 28 – Mimmo Cafiero Open Band