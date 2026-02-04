EDU Up Close, rassegna di laboratori e concerti che si svolge al Cinematocasa di Palermo

Condividi questo articolo?

venerdì 6 febbraio “one more night” con Jazz Vocal Life diretto da Loredana Spata

Sabato 31 gennaio si è ufficialmente concluso Edu Up Close, la rassegna di laboratori e concerti – con la direzione artistica di Mimmo Cafiero – nata con l’obiettivo di costruire un ponte concreto tra didattica e palcoscenico, offrendo agli allievi la possibilità di vivere l’esperienza del concerto insieme ai propri insegnanti,

Il progetto, ospitato all’interno dello spazio culturale Cinematocasa di Palermo, ha però generato un interesse e un’energia tali da aprire la strada a un ultimo, speciale appuntamento che si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 22.00 con il laboratorio/cocerto Jazz Vocal Life diretto da Loredana Spata con protagoniste Ginevra Stracci, Rosalia Mignogna e Federica Scianna, con il supporto di Giancarlo Canali al flauto, Vincenzo Palacardo alla chitarra, Valerio Dainotti al piano, Stefano India al basso e Giuseppe Madonia alla batteria.

La classe di canto dell’Open Jazz School, quindi, chiuderà il percorso con un concerto interamente dedicato alla voce e alla sua capacità unica di esprimersi nel linguaggio jazzistico. Un momento di saluto affidato al canto, in cui le voci potranno liberarsi, improvvisare e raccontare, dando forma all’esperienza vissuta.

La serata propone un repertorio che si muove attraverso i grandi classici dell’American Songbook, attraversa la tradizione francese e approda fino all’America Latina, tra le atmosfere senza tempo della bossa nova. Un viaggio musicale che mette al centro la voce come strumento espressivo e narrativo, capace di unire stili, culture ed emozioni.