Ecocar e i comuni siciliani virtuosi: a Maletto nuova isola ecologica per differenziare il 90% dei rifiuti

Il Comune, già riconosciuto tra i più virtuosi in Sicilia, con il nuovo centro di raccolta gestito da Ecocar mira a migliorare il rispetto dell’ambiente e ad incidere sulle riduzioni della Tari

Migliora la qualità della raccolta differenziata del territorio di Maletto, uno dei comuni siciliani più virtuosi per il rispetto ambientale. È stato inaugurato oggi il nuovo centro di raccolta gestito da Ecocar in Contrada Roccaro: «Da ora sarà possibile smaltire correttamente anche i rifiuti che non vengono normalmente intercettati dalla raccolta domiciliare, dai toner agli inerti agli ingombranti – afferma Benedetto Diana, referente di Ecocar – Riusciremo così a evitare gli abbandoni e la formazione di microdiscariche che, seppur sporadicamente, abbiamo riscontrato in questo territorio».

Un passo avanti in armonia con un trend green che inciderà ulteriormente sulle imposte a carico della cittadinanza: «Maletto in Sicilia è uno tra i comuni più virtuosi – evidenzia il sindaco Giuseppe Capizzi – grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti abbiamo ottenuto dalla Regione un premio di quasi 60mila euro. Il nuovo centro di raccolta permetterà alla cittadinanza di incrementare la differenziata e ottenere maggiori risparmi».

«Abbiamo realizzato un’opera importante e molto utile alla cittadinanza per differenziare meglio, considerato che la raccolta dei rifiuti in questo Comune supera già l’80%» aggiunge Francesco Petrina, direttore per l’esecuzione del contratto.

«Ringraziamo gli operatori che ci hanno supportato per raggiungere questi obiettivi e i cittadini che hanno collaborato. Abbiamo già potuto ridurre la Tari del 10% – continua Vincenzo Russo, l’assessore al ramo del Comune di Maletto – Il nostro obiettivo è quello di arrivare al 90% di raccolta differenziata al fine di diminuire ancor di più gli importi della Tari per la nostra comunità».

Il Centro Comunale di raccolta di Maletto è già operativo, come spiega Angelo Lupica, responsabile unico del procedimento, «La struttura è completa ed è raggiungibile con facilità, sarà accessibile alla cittadinanza tre giorni alla settimana, cioè ogni lunedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 11:30».

La lista dei rifiuti di cui ogni utente potrà liberarsi nell’isola ecologica gestita da Ecocar a Maletto è ampia: imballaggi in carta, in plastica, in metallo, in vetro e in legno, così come vernici, toner e cartucce, pile e batterie, rifiuti elettronici, pneumatici, oli commestibili e minerali, sfalci e potature, farmaci, indumenti, inerti, ingombranti e altro anco