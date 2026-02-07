Da Acireale a Misterbianco, da Sciacca ad Avola: Tomarchio celebra il Carnevale siciliano

Condividi questo articolo?

Acireale, Misterbianco, Sciacca e Avola: quattro città, quattro tradizioni, un unico brindisi alla festa

Tomarchio si fa interprete della vitalità del Carnevale siciliano con un racconto fatto di colori, tradizioni e legami autentici con il territorio. In occasione del Carnevale 2026, Sibat Tomarchio è partner di alcuni tra i più importanti appuntamenti dell’Isola, da Acireale a Misterbianco, da Sciacca ad Avola, portando nelle piazze siciliane non solo le sue bibite iconiche, ma anche una visione che unisce convivialità, identità e partecipazione.

Il Carnevale diventa così il palcoscenico ideale per esprimere il mood del brand: vivace, genuino, popolare nel senso più alto del termine, capace di stare dentro la festa senza snaturarla, valorizzando i momenti di incontro e condivisione. L’atmosfera che si crea nasce dal modo di stare insieme. È il suono leggero di una bottiglia che anima il ritmo di una risata in strada, il colore che esplode tra maschere e coriandoli.

«Il Carnevale è un tempo sospeso in cui le città cambiano voce, si accendono, si riconoscono. E una bibita storica, iconica, conosciuta e apprezzata da sempre in Sicilia e nel mondo, può diventare un piccolo simbolo di quell’energia positiva collettiva – spiega la presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi – quando un marchio siciliano sceglie di essere accanto a quattro città in festa, sceglie di brindare a ciò che tiene insieme un territorio: le sue tradizioni, la sua bellezza, la sua voglia di stare in piazza».

Acireale è sinonimo di grandi carri allegorico-grotteschi: vere opere d’arte in cartapesta che raccontano la società con ironia, colore, creatività. Un Carnevale che trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto tra i più noti in Italia. Misterbianco è il Carnevale dell’artigianato creativo e della sartoria spettacolare: dal 1981 le sfilate celebrano i Costumi più belli di Sicilia, frutto del lavoro delle associazioni e di una tradizione che ogni anno si rinnova con temi e scenografie sempre nuove. Sciacca vive il Carnevale come un grande racconto popolare: carri allegorici, copioni satirici, musiche e coreografie costruiscono un’esperienza corale, in cui la città diventa scena e pubblico allo stesso tempo. Ad Avola il Carnevale è un rito collettivo fatto di sfilate, gruppi mascherati e momenti simbolici che richiamano una tradizione storica molto sentita, come la figura del Re Carnevale.

«In questo mosaico di feste – sottolinea Maria Cristina Busi Ferruzzi – Tomarchio rafforza il proprio legame con i territori: non come semplice presenza, ma come brand che condivide gli stessi valori dei Carnevali siciliani: identità, creatività, socialità. Un sostegno che valorizza le comunità e, allo stesso tempo, restituisce al pubblico un messaggio chiaro: la Sicilia è una terra che sa raccontarsi anche attraverso i suoi riti popolari, e sa farlo con un’energia contagiosa».

Tomarchio accompagna i più bei Carnevali di Sicilia con una presenza diffusa: maxischermi, materiali ufficiali, photobooth e un’attività di degustazione articolata in più giornate, nel cuore delle quattro feste. Un modo per essere parte attiva del Carnevale, respirarne il ritmo e restituirne tutta l’energia. Un dialogo tra tradizione e contemporaneità, in cui la bibita diventa parte dell’esperienza e del racconto collettivo della festa. Con queste partnership, Tomarchio conferma il proprio impegno nel valorizzare le tradizioni siciliane, sostenendo manifestazioni che rappresentano un grande patrimonio culturale e sociale.