Cecilia Quad: esce in digitale il nuovo ep “Se fosse un film”

Condividi questo articolo?

Esce “Se fosse un film” (Solidea Records), il nuovo EP di Cecilia Quad, un progetto originale di reinterpretazioni cinematografiche che trasforma brani iconici della musica italiana in autentiche colonne sonore.

L’idea alla base del lavoro è immaginare come suonerebbero queste canzoni se fossero nate per il grande schermo, assumendo una nuova identità sonora ispirata alle grandi soundtrack internazionali. Gli arrangiamenti, ampi, evocativi ed epici, danno vita a un racconto musicale in cui ogni brano diventa una scena, un’emozione, un frammento di un film immaginario.

“Se fosse un film” non è un’operazione nostalgica, ma una rilettura profonda e contemporanea che restituisce alle canzoni una dimensione intima, visiva e narrativa che nasce da una domanda semplice: come suonerebbero certe canzoni se fossero state scritte per il cinema? – Dichiara Cecilia Quad – In questo album ho voluto spogliare brani molto conosciuti della loro forma originale e restituirli come colonne sonore, lasciando che fossero le emozioni, le immagini e il silenzio a parlare. È un progetto che racconta il mio modo di vivere la musica: non come intrattenimento, ma come racconto, come scena, come viaggio emotivo. Ogni brano appartiene a un film immaginario, ma parla di qualcosa di profondamente reale»

Dallo stesso giorno sarà disponibile in rotazione radiofonica anche l’inedito “Inferno”, un brano intenso e dal sapore onirico che affronta i temi del male, della fede e della perdita come un vero e proprio viaggio dell’anima.

Di fronte alla sofferenza e all’ingiustizia, la canzone si interroga sul senso della bontà, sulla presenza di Dio e sulla tentazione di arrendersi all’oscurità come unica forma di consolazione. Il testo oscilla tra spiritualità e disperazione, mettendo in scena un dialogo interiore in cui l’inferno non è solo un luogo simbolico, ma uno spazio emotivo in cui rifugiarsi quando la fede vacilla e l’amore sembra perdersi. Il brano si chiude con un ribaltamento di prospettiva: il divino non è distante, ma vive dentro l’essere umano, come una presenza silenziosa e profonda.

«Inferno è nato come una domanda, non come una risposta – Dichiara Cecilia Quad – Di fronte al male mi sono chiesta se non fosse più semplice restare al caldo all’inferno, piuttosto che continuare a credere che la bontà, la giustizia e Dio possano vincere. È una canzone che parla di fede messa in crisi, di perdita, di amore che si spezza, di quella tentazione oscura che promette di salvarti chiedendo in cambio l’anima. Inferno come la massima forma di pigrizia della mente e del cuore»

Biografia

Cantautrice e interprete, si è fatta conoscere per il talento nel trasformare cover internazionali in creazioni del tutto nuove, caratterizzate da una vocalità eterea e da arrangiamenti ricercati. Con l’EP Molto Personale, composto da reinterpretazioni, ha ottenuto grande visibilità: la sua versione acustica di Take On Me è stata presentata su Rai Uno e trasmessa da emittenti nazionali come Radio Capital, R101 e Radio Uno. Il suo rifacimento di Papaoutai di Stromae, riarrangiato in chiave acustica, ha superato le 300.000 visualizzazioni e raggiunto i vertici delle classifiche iTunes in Italia, Belgio e Malta. La sua passione per la musica francofona che nasce da radici familiari, la porta a collaborare con lo scrittore Frédéric Maze, musicando un suo testo in francese sul Senegal, diffuso dalle principali radio di Dakar e perfino nella televisione di Youssou N’Dour. Il nuovo progetto, l’EP “Se fosse un film”, reinterpreta brani celebri in chiave cinematografica con arrangiamenti ispirati a Hans Zimmer e Ennio Morricone e Gregson -Williams. Un lavoro che anticipa i suoi inediti, dove sarà protagonista di un genere originale e personale: l’epic pop sinfonico.