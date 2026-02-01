Catania, visite e occhiali gratuiti per i più fragili: la clinica solidale della Fondazione OneSight EsslorLuxottica Italia

Condividi questo articolo?

La clinica proseguirà fino al 4 febbraio. A oggi, già effettuate oltre 300 visite oculistiche gratuite.

Le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia fanno tappa a Catania per la prima iniziativa del 2026, confermando l’impegno della Fondazione nel promuovere l’accesso alla salute visiva. L’iniziativa offre visite oculistiche e la fornitura gratuita di occhiali alle persone in condizioni di maggiore fragilità.

A seguito del rinvio dovuto all’emergenza meteorologica che ha duramente colpito l’intera costa ionica e non solo, le visite hanno avuto inizio il 22 gennaio e si svolgeranno fino al 4 febbraio presso lo spazio messo a disposizione dal Comune di Catania, sito in via Transito 74.

Nella giornata di ieri, venerdì 30 gennaio, si è tenuto un momento istituzionale alla presenza di Viviana Lombardo, Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili del Comune di Catania, Mauro Casinghini, Direttore Generale Struttura del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, del Prof. Teresio Avitabile, Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo e Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Catania, del Prof. Andrea Russo, Ordinario di Oftalmologia dell’Università di Catania – Policlinico G. Rodolico, di Berardino Di Giacomantonio, Dirigente Struttura del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità, di Antonino De Lisi, Garante regionale dei diritti dei detenuti Regione Sicilia, del Dott. Nicola Armonium, in rappresentanza della Fondazione Myra, oltre che del Segretario Generale della Fondazione in Italia, Andrea Rendina.

Nel corso della tappa di Catania più di 300 persone in condizioni di fragilità hanno già beneficiato di visite oculistiche gratuite, con oltre 300 occhiali donati. Da qui al termine delle attività si stima di incontrare ancora oltre 150 beneficiari.

“Catania è una città che punta sul valore della solidarietà concreta e nella collaborazione tra istituzioni, terzo settore e mondo sanitario. Le Giornate della Vista rappresentano un esempio virtuoso di come si possano offrire risposte reali ai bisogni delle persone più fragili, garantendo un diritto fondamentale come quello alla salute visiva. Il Comune è orgoglioso di sostenere un’iniziativa che rafforza coesione sociale, attenzione ai quartieri più vulnerabili e una visione di comunità fondata sulla cura e sulla dignità della persona“. Queste le parole di Enrico Trantino, Sindaco di Catania.

“La Fondazione è da sempre profondamente legata alla realtà di Catania e della Sicilia e, con continuità, è impegnata sul territorio per offrire una migliore qualità della vista alle persone più fragili.

È con questo spirito che avviamo da Catania il programma 2026 delle Giornate della Vista, che ci vedrà coinvolti in dieci città italiane per circa 120 giornate, in quello che è ormai diventato un vero e proprio giro d’Italia della vista solidale, realizzato insieme a centinaia di medici oculisti, associazioni del terzo settore e volontari EssilorLuxottica”, afferma Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia.

L’iniziativa, patrocinata dalla Camera dei Deputati e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comune di Catania, si rivolge alle persone individuate grazie alla rete delle associazioni e cooperative sociali del territorio: Centro Sportivo Italiano comitato territoriale di Catania con Save the Children grazie ai progetti Punto Luce, Spazio Mamme e Polo Mille Giorni, Comunità di Sant’Egidio, Caritas diocesana, Centro Astalli, Banca delle Visite, Rete Italiana Disabili, Locanda del Samaritano, Scuola Dell’Infanzia Madonna della Provvidenza, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Fondazione Stella Polare Onlus, Città Dei Ragazzi.

La tappa, dedicata anche alla comunità fragile del quartiere San Cristoforo, si svolge in collaborazione con la Struttura del commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Siamo estremamente felici di proseguire il nostro percorso insieme alla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, dopo le esperienze positive di Caivano e Roma, portando anche a Catania screening visivi e assistenza oculistica gratuita. Grazie all’impegno di tanti professionisti e volontari si consentirà l’accesso a controlli sanitari specifici di qualità alle fasce più fragili dei territori, migliorando il loro quotidiano in modo concreto. Iniziative come questa sono, infatti, particolarmente importanti per la Struttura Commissariale che, da sempre, immagina il cambiamento delle periferie non solo attraverso opere infrastrutturali ma puntando molto anche su iniziative sociali». Così Mauro Casinghini, Direttore Generale della Struttura del Commissario per la riqualificazione sociale dei territori ad alta vulnerabilità.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo delle strutture oculistiche e dei professionisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa: l’A.O.U. “Policlinico – Vittorio Emanuele”; P.O.G. Rodolico – Clinica Oculistica, il Professor Teresio Avitabile, Ordinario di Malattie dell’apparato visivo e Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Catania, e il Professor Andrea Russo, Ordinario di Oftalmologia presso l’Università di Catania – Policlinico “G. Rodolico”.

Il Professor Teresio Avitabile ha così commentato l’importanza dell’iniziativa: “La correzione dei comuni difetti di refrazione e la prevenzione delle malattie oculari sono tappe fondamentali per il benessere visivo.

Ampie fasce sociali possono avere difficoltà, per fattori economici o logistici, ad accedere anche a cose che possono sembrare basilari ed ovvie. Sono nati quindi dei programmi di visite pubbliche, da parte di istituzioni o enti, pubblici e privati, per venire incontro a queste esigenze. Da alcuni anni la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha svolto delle giornate di screening e visite oculistiche in zone disagiate. Quest’ anno si rinnova questo evento, che prevede lo svolgimento di una campagna di visite oculistiche che si svolgeranno in diverse giornate; la Fondazione mette a disposizione le apparecchiature per lo svolgimento delle visite, e poi fornirà gratuitamente i presidi (occhiali) per l’ effettiva risoluzione dei difetti visivi di queste persone.

La Clinica Oculistica, in considerazione dell’ alto valore sociale di questa iniziativa, mette a disposizione il proprio personale medico e gli ortottisti per tutta la durata dell’ evento.

Questa è una iniziativa lodevole e che mostra grande sensibilità, che si ripete ogni anno, e a cui noi siamo ben lieti di partecipare, per portare assistenza e aiuto in zone svantaggiate della nostra città.”

Subito dopo la visita, gli ottici dei negozi del gruppo EssilorLuxottica assistono i pazienti nella scelta della soluzione visiva più idonea. Il coordinamento delle visite oculistiche è curato dai volontari di EssilorLuxottica che, aderendo all’iniziativa, donano una giornata di ferie.

In tre anni di attività, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha già garantito assistenza visiva a oltre 26.000 persone, assistiti anche in eventuali esami di approfondimento post visita.

Parallelamente alla tappa delle Giornate della Vista, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia realizza anche un programma speciale in collaborazione con la Regione Sicilia dedicato agli istituti carcerari siciliani. Catania ha rappresentato il primo appuntamento con le attività che si sono svolte nel Carcere Piazza Lanza.