Catania, NucleikArt presenta la 7ª Edizione della Call for Artists

La mostra collettiva con le opere selezionate è in programma dal 14 al 28 marzo.

Il collettivo NucleikArt presenta la 7ª Edizione della Call for Artists, che si concluderà con una mostra collettiva a ingresso gratuito in programma dal 14 al 28 marzo 2026 presso lo spazio Nucleika a Catania (Via Umberto I n.145).

L’esposizione riunirà opere di pittura, fotografia, illustrazione, scultura, design e arte digitale, offrendo uno sguardo plurale sui linguaggi dell’arte contemporanea.

Il vernissage è previsto sabato 14 marzo 2026 alle 19:00.

Giunta alla settima edizione, l’iniziativa rappresenta un omaggio alla città di Catania e all’arte contemporanea, confermando l’impegno del collettivo nel sostenere artisti emergenti e indipendenti e nel promuovere un’offerta culturale accessibile. Ogni anno la Call registra una straordinaria partecipazione di talenti provenienti da diverse realtà e territori, segno di una risposta viva e condivisa che arricchisce il panorama culturale locale.

Le opere selezionate confluiranno in un catalogo digitale pensato come strumento di documentazione e diffusione del progetto.