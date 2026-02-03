Castelbuono. La 29ª edizione di Ypsigrock Festival continua a prendere forma

Condividi questo articolo?

La 29ª edizione di Ypsigrock Festival continua a prendere forma: dopo il primo annuncio e la presentazione dell’artwork firmato da Joanna Gniady, il primo boutique festival d’Italia svela oggi una nuova ondata di nomi che si aggiunge ai già confermati per l’edizione in programma dal 6 al 9 agosto 2026.

Seguendo la Regola dell’Ypsi Once, che prevede una sola esibizione nella vita di ogni artista sui palchi del festival e garantisce a ogni edizione un’esperienza irripetibile, la direzione artistica prosegue nel disegnare una programmazione fatta di scelte radicali, identità forti e traiettorie non convenzionali.

Tra scrittura d’autore e visioni notturne, chitarre oblique, energia e urgenza espressiva, ad arricchire il racconto della lineup di Ypsigrock Festival 2026 arrivano le proposte molto eterogenee di Annahstasia (USA), i cani (IT), Deki Alem (Svezia), DITTER (Francia), GANS (UK), Horsegirl (USA) e Julie Rains (Belgio), che ampliano ulteriormente lo spettro sonoro del festival già delineato dai primi artisti annunciati: The Antlers (USA), Black Country, New Road (UK), Cate Le Bon (UK), jasmine.4.t (UK) e Wednesday (USA).

YPSIGROCK FESTIVAL È ORGOGLIOSO DI ANNUNCIARE

NUOVI NOMI PER LA LINEUP 2026

in ordine alfabetico

ANNAHSTASIA • I CANI

DEKI ALEM • DITTER • GANS

HORSEGIRL • JULIE RAINS

che si aggiungono ai già confermati:

THE ANTLERS • BLACK COUNTRY, NEW ROAD

CATE LE BON • JASMINE.4.T • WEDNESDAY