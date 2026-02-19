Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina: ok dall’Ars all’accorpamento con il Policlinico di Catania. Giuseppe Zitelli: “Inalterati i servizi per i piccoli degenti”

Condividi questo articolo?

Sulla Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina e sul parere favorevole della Commissione Salute all’ARS alla modifica della rete ospedaliera, si registra il commento del deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli.

“Con l’ok dall’Ars all’accorpamento con il Policlinico di Catania – afferma – si conclude positivamente la vicenda che, come sapete, mi ha visto impegnato nei mesi scorsi nel tentativo di scongiurarne la chiusura: in Commissione Sanità, Servizi Sociali e Sanitari all’ARS, abbiamo votato affinché il Reparto di Taormina continui regolarmente a esercitare la propria attività, consentendo alla Sicilia di mantenere dunque due Cardiochirurgie Pediatriche”.

Come sottolinea il parlamentare, segretario della Commissione Salute, Servizi Sanitari e Sociali, l’unica variazione riguarda il fatto che il Reparto taorminese dipenderà ora dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “San Marco” di Catania e non dal “Papardo” di Messina, mantenendo comunque inalterati i servizi per i piccoli degenti e la serenità delle loro famiglie.

“Grazie ai colleghi per il proficuo lavoro svolto in Commissione – conclude – che ha permesso di compiere questo importante passo avanti, congiuntamente all’attenzione costante manifestata dal Governo Schifani: si tratta di uno step fondamentale, a cui dovranno seguire necessariamente le azioni del Ministero e dell’assessorato regionale della Salute”.