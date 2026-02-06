“Battiati Jazz Festival 2026” al via nel Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati “note in teatro”

Condividi questo articolo?

Ecco al via venerdì 6 febbraio alle 21 nel teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19, il “Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro” edizione 2026, che rinnova, con la 12a stagione, l’appuntamento invernale/primaverile dall’associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia.

A farlo, sarà un talento unico, una perla del jazz “Made in Sicily” da esportazione: Anita Vitale. Nativa di Brolo (ME) e formatasi al rinomato Berklee College of Music di Boston e al Conservatorio di Groningen, ha letteralmente conquistato il pubblico e la critica nel corso della sua carriera fra Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Sudafrica, Danimarca, Argentina, Montenegro e Stati Uniti. Nel Paese culla del jazz ha avuto tributato grande consenso ed encomi in occasione dei suoi tour oltreoceano. Artista versatile, di spiccata personalità musicale e dalla cifra stilistica di altissimo profilo, vanta collaborazioni con artisti provenienti da tutto il mondo, ed è presenza sempre attesa nei festival più blasonati.

Voce raffinata e profonda del jazz italiano e internazionale, Anita Vitale guida una formazione di alto profilo insieme a Rosario Di Leo al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria.

Un progetto che esplora il rapporto tra parola e suono, lirismo e improvvisazione, restituendo al jazz vocale una dimensione narrativa e contemporanea.

Il teatro diventa luogo d’ascolto privilegiato, spazio intimo dove la musica prende forma attraverso il dialogo e la cura del dettaglio.

Un concerto di grande intensità espressiva che non è solo apertura di stagione, ma dichiarazione d’intenti: qualità artistica, centralità dell’esperienza dal vivo e attenzione all’ascolto.