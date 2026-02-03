Architettura, a Catania si insedia il nuovo Comitato Tecnico Scientifico

Condividi questo articolo?

Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC

NEL CTS A FIANCO DEGLI ARCHITETTI NUOVE COMPETENZE PER AFFRONTARE LE PROSSIME SFIDE DELLA CITTÀ

Nel quadriennio 2025-2029 confronto aperto e architettura più accessibile

Si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catania: un organo multidisciplinare costituito da architetti, archeologi, artisti, giornalisti, critici d’arte, professori, artigiani e imprenditori che favorirà il dialogo e la collaborazione. Nel primo incontro, tra i temi affrontati, si è discusso delle potenzialità del territorio etneo e delle sue criticità dopo i gravi eventi atmosferici, con attenzione alla ricostruzione.

«La comunicazione ha un ruolo sempre più centrale e raccontare l’architettura diventa un passaggio chiave. La multidisciplinarietà del CTS consentirà alla Fondazione di interpretare con maggiore efficacia il territorio, valorizzandone le specificità e le potenzialità, fino a restituire l’identità profonda della città di Catania» ha dichiarato Melania Guarrera, presidente della Fondazione degli Architetti PPC. L’obiettivo è avvicinare l’architettura alla comunità, rendendola più accessibile e creando un confronto aperto con i cittadini.

«Ringrazio tutti i componenti del CTS per la loro adesione: l’esperienza, l’autorevolezza e la conoscenza del territorio di ognuno di loro rappresenta una preziosa risorsa» spiega Alessandro Amaro, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, evidenziando come le sfide che attendono la professione e le scelte da compiere nei prossimi anni richiedano un approccio aperto e condiviso, capace di mettere a sistema competenze e visioni differenti.

Il Comitato Tecnico Scientifico del quadriennio 2025-2029 è costituito da: Maria Cristina Busi Ferruzzi presidente Confindustria Catania; Guglielmo Troina giornalista e vicecaporedattore RAI; Aurelia Nicolosi vicepresidente Cooperativa Mare; Andrea Maione vicepresidente Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Catania; Oriana Tabacco fotografa e presidente di Basaltika; Flavia Zisa archeologa e docente dell’Università Kore di Enna; Vito Giuffrida scenografo, scultore e designer; gli architetti Patrizia Condorelli, Francesco Finocchiaro, Salvo Patanè, Paola Pennisi, Francesco Rapisarda.

Le diverse personalità della comunità artistica e imprenditoriale catanese alimenteranno il dibattito culturale per offrire un approccio olistico e complementare, aprendo nuove prospettive sulla città e sul suo patrimonio architettonico.