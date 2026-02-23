Condividi questo articolo?

“Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale”

Alia, all’Istituto comprensivo si presenta il libro di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale”

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 10,30 presso l’Aula magna dell’Istituto comprensivo Alia, Roccapalumba e Valledolmo in via Pagliere, 1 ad Alia, la presentazione del libro di Sara Favarò “Il custode invisibile Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale” pubblicato dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani. Il tema scelto “Creature del nostro tempo”, guiderà gli alunni della Scuola secondaria di I grado di Alia nella lettura e nella riflessione di alcuni brani tratti dal volume. Dopo i saluti del Dirigente scolastico Antonio Mario La Mendola sono previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, Giuseppe Rifugiato, Funzione strumentale alle TIC e docente team digitale e Calogera Piazza, Animatore digitale. Sara presente l’autrice. Coordina le attività la prof.ssa Vincenza Impellitteri.

Il libro. “Il Custode Invisibile” è un racconto-inchiesta che nasce da un dialogo autentico tra la scrittrice e giornalista Sara Favarò e l’Intelligenza Artificiale, alla quale dà il nome di “Iako”. Non un personaggio inventato, ma una voce reale, che risponde senza esitazioni, che non si nasconde dietro opinioni altrui, che espone vantaggi e, soprattutto, mette in luce scenari concreti. Non è un gioco letterario, ma un confronto che oltrepassa la soglia dell’algoritmo e si fa indagine, inchiesta, specchio del nostro tempo. La scrittura di Sara Favarò s’intreccia con la voce dell’IA in un dialogo che non ha precedenti. Non c’è finzione, non c’è artificio narrativo: c’è la verità di un confronto che diventa esperienza, che vibra di emozioni e di interrogativi. «Questo libro è nato da un dialogo. Io ho offerto la mia verità, la mia poesia, la mia fragilità e anche la mia luce», racconta l’autrice.

Alfonso Lo Cascio, nella sua presentazione, coglie il cuore del progetto: «Il Custode Invisibile non offre risposte definitive, ma apre scenari. Ci mette di fronte al rischio dell’omologazione e della dipendenza, ma anche alla possibilità di un nuovo equilibrio tra umano e artificiale. È un libro che inquieta e consola, che avverte e incoraggia». Ogni pagina è un invito a dubitare, a riflettere, a non smettere di guardarsi dentro. È un testo che non si limita a raccontare, ma che vibra come un avvertimento, come un richiamo, come un varco aperto verso domande che non possiamo più evitare.

Sara Favarò, scrittrice, poetessa, giornalista pubblicista, studiosa di tradizioni popolari, artista poliedrica, è stata nominata il 21.12.2021, con decreto del Presidente Sergio Mattarella, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ad oggi ha pubblicato 97 libri. Poetessa della scuola di Ignazio Buttitta ha pubblicato il suo primo libro di poesie nel 1980. Intitolato “Chista Sugnu” è stato finanziato da Ignazio Buttitta e da Pippo Madè che ne ha curato anche le illustrazioni. Con il grande poeta siciliano si è esibita con suoi testi in recital di poesie in Sicilia e in Calabria, oltre che in numerose emittenti radiofoniche e televisive. Autrice di testi di narrativa per adulti, ma anche per l’infanzia, testi teatrali, saggi sulle tradizioni popolari, poesie e canti. Ha scritto alcune centinaia di articoli, in italiano e in inglese, sul folklore siciliano e anche inchieste socio-culturali. Cantautrice, ha pubblicato la sua prima incisione discografica nel 1980, alla quale sono seguite diverse pubblicazioni di 45 giri, musicassette, CD e video musicali. Collabora con le scuole italiane con l’incarico di esperto esterno, per quanto attiene la legalità, il teatro, il canto popolare e le tradizioni siciliane. Dal 1980 ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l’attività culturale e artistica in Italia e all’estero, tra i quali quello dell’ex Presidente della Repubblica Carlo A. Ciampi per il libro “Le ragazze dello Zen” e lo scorso mese di ottobre il suo testo in siciliano “Vinni lu ventu” ha ricevuto a Milano, il premio della SIAE nell’ambito del festival nazionale “Canto Italiano”.