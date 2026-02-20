Acquedolci, realizzazione del sottopasso ferroviario lungo da lunedì prossimo modifiche alla viabilità

Condividi questo articolo?

A partire da lunedì 23 febbraio e fino al 31 luglio 2026, dal km 1+360 al km 2+028

A partire da lunedì 23 febbraio e fino al 31 luglio 2026, sulla S.P. 162/q “Ponte Inganno – Acquedolci”, verranno attuate modifiche alla viabilità per consentire i lavori di realizzazione di un sottopasso ferroviario carrabile lungo via Castello, nel Comune di Acquedolci.

Il tratto interessato va dal km 1+360 al km 2+028, dove sarà istituito un senso unico di marcia in direzione Palermo – Messina.

Contestualmente, il traffico in direzione Messina – Palermo sarà deviato su una viabilità alternativa, sulla strada comunale “Barranca”, che si dirama al km 1+360 della S.P. 162/q.

Quest’importante opera, che mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, eliminerà i rischi derivanti dalle interferenze tra la viabilità stradale e la linea ferroviaria. La realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile lungo via Castello è essenziale per ridurre i disagi causati dai passaggi a livello, ottimizzando il flusso veicolare e migliorando la sicurezza stradale.