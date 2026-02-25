A Palermo e Catania “Bubbles Revolution” il più grande show al mondo di Bolle di sapone

Condividi questo articolo?

Dopo il grande successo in oltre 60 paesi di 4 continenti, registrando oltre 300.000 spettatori, arriva in Sicilia BuBBles Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di sapone ideato e portato in scena da Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia. Marco e Rolanda saranno protagonisti di una tournée nazionale che a marzo li porterà a Catania (al Teatro Metropolitan, sabato 28 marzo alle 17.30) e a Palermo (Teatro Golden, domenica 29 marzo alle 16 e alle 18.30). 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione. Uno straordinario viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone che incanta i più giovani e coinvolge e diverte gli adulti; una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

BuBBles Revolution è un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura. Info e biglietti su https://www.bubblesrevolution.com/tour .

Reduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che dopo i successi di Torino, Bologna, Lecce, Assisi e Bari approda ora in Sicilia: a Catania (28 marzo alle 17.30) e Palermo (29 marzo alle 16.00 e alle 18.30). “Quando porti la tua arte in 4 continenti ti senti cittadino del mondo, ma siamo sempre felici di esibirci in questa Regione dove il nostro percorso è iniziato. La Sicilia è casa mia, Palermo è la città dove sono cresciuto. Da ragazzo nel quartiere Libertà avevamo dato vita a uno spazio artistico (El Cucaracha Club) dove sperimentare e creare piccoli spettacoli. Sentivo di voler diventare un artista e intanto studiavo chimica all’Università di Palermo – ricorda con emozione Marco Zoppi – Quando scoprii il mondo affascinante delle bolle di sapone misi i miei studi di chimica al servizio dello spettacolo, studiando una formula che mi consentisse di creare bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 portai in scena un primo spettacolo al Teatro Crystal di Palermo, tre anni dopo mi trovai sul palcoscenico di Gardaland e poi nei teatri di tutto il mondo. L’incontro con Rolanda mi ha reso ancora più internazionale e ha portato alla nascita di Bubbles Revolution che unisce l’incanto delle bolle con il fascino seduttivo dell’illusionismo moderno”.

“Oggi lavoriamo molto più all’estero che in Italia, il lavoro ci ha portato a esibirci in 60 paesi di 4 continenti, registrando oltre 300.000 spettatori. Ma le emozioni più forti le proviamo in Italia e tornare in Sicilia ci rende particolarmente felici. A Palermo è un ritorno, mentre a Catania sarà la prima volta che portiamo il nostro show” – concludono Marco Zoppi e Rolanda.

L’esperienza delle bolle di sapone appartiene al vissuto di ciascuno di noi e forse è uno dei primi affascinanti misteri che catturano la nostra fantasia. La meravigliosa perfezione della rotondità, la fragilità impalpabile, l’evanescenza della bolla sono elementi che, nonostante l’evoluzione tecnologica e l’avvento del digitale che pervade ogni aspetto delle nostre vite, mantengono un fascino unico che, nelle mani di Marco e Rolanda, diventano ingredienti di un’opera artistica sublime. A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. “BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche, in un contesto altamente spettacolare e di impatto visivo in grado di incantare i piccoli e coinvolgere gli adulti. In scene anche illusionismo, light painting e ombre cinesi, performance cucite insieme attraverso una narrazione avvincente e a tratti toccante.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.

MARCO ZOPPI

Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo nel panorama mondiale costantemente presente nei più prestigiosi contesti internazionali. I suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret du Monde” di Parigi, sono stati recentemente notati anche dalla prestigiosa International Magician Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo. Marco Zoppi nasce a Palermo ma attualmente vive e lavora a Roma. I primi spettacoli di Magia all’età di 15 anni gli consentono di acquisire una grande esperienza nel mondo dello spettacolo. Nel 2012 è parte integrante dell’”Underwater Bubble Show”, la prima produzione europea sulle bolle di sapone, in scena in alcuni fra i più importanti teatri storici italiani. Nello stesso anno è ospite per 6 mesi del parco divertimenti di Gardaland e per 2 stagioni consecutive è l’attrazione principale del parco divertimenti Bobbejaanland in Belgio. In poco tempo colleziona numerose partecipazioni a gala e festival internazionali in Italia, Principato di Monaco, Belgio, Francia, Olanda, Lituania, Lettonia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Colombia, Turchia, Dubai e Qatar e diverse apparizioni televisive in tutta Europa. Nel 2014 lo show viene visto da più di 250.000 spettatori in 12 paesi in giro per il mondo. A luglio 2014 la “International Magicians Society” di New York gli conferisce il “Merlin Award” (l’Oscar internazionale della Magia) come Miglior Bubble Artist Europeo. Nel 2015 è al Monte Carlo Sporting Club (Monaco), a Bruxelles, Parigi, Cipro, Hannover, Blackpool (UK) e Mosca per il programma televisivo “Magic Stars of XXI° Century” presso la prestigiosa Crocus City Hall di fronte a 15.000 spettatori. Nel 2016 è stato artista residente presso la House of Magic di Macao la più importante produzione stabile di oggi con i più grandi illusionisti del mondo.

ROLANDA SABALIAUSKAITE

Rolanda nasce a Vilnius, Lituania, ma dopo l’incontro con Marco, si trasferisce a Roma per seguire l’evolversi artistico di “BuBBles Revolution”. Laureata in psicologia all’università di Vilnius ed appassionata di Magia dall’età di 14 anni, le vengono affidate le parti dello show più legate alla magia e all’illusionismo. Si distingue inoltre nel Light Painting; un perfetto mix fra l’arte dello Speed Painting e tecniche illusionistiche che, partendo dalla pittura con la luce su uno speciale materiale sensibile ai raggi ultravioletti, crea effetti con la luce mai visti prima d’ora. Luci, manipolazione, levitazioni e bolle di sapone sono componenti essenziali del magico mondo di Rolanda.

Catania, Teatro Metropolitan

sabato 28 marzo, ore 17.30

Palermo, Teatro Golden

domenica 29 marzo, ore 16.00 e 18.30

BUBBLES REVOLUTION

di Marco Zoppi

con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite

produzione Bubbles Factory

direzione tecnica Paolo Jacobazzi